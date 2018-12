Servizio 118 in Provincia di Foggia: proroga tecnica del servizio alle associazioni

Di:

Foggia, 14 dicembre 2018. “Gestione di 18 postazioni di Ambulanza e 1 postazione di Automedica del Servizio Emergenza Territoriale SET 118 – Proroga tecnica del servizio al 30 giugno 2019“: nonostante le numerose proteste dei mesi scorsi e la promessa di modificare la gestione del servizio, con recente delibera dell’ASL di Foggia (13.12.2018), è stato deliberato di procedere alla proroga tecnica, in favore delle Associazioni di Volontariato indicate nella seguente tabella di ciascuna convenzione per l’affidamento delle corrispondenti postazioni del servizio 118 dalla data di scadenza (31/12/2018) fino al 30/06/2019 alle medesime immutate condizioni economiche stabilite dalle disposizioni della Regione Puglia in materia:

Lotto Associazione di Volontariato Postazione Convenzione Nuova scadenza

1 AMICI VOLONTARI DI ANZANO

Anzano di Puglia Convenzione Rep. n.29 del 19.12.13 – 30/06/2019

2 AMICI VOLONTARI DI ANZANO

Bovino Convenzione Rep. n.33 del 13.06.14 30/06/2019

3 AMICI VOLONTARI DI ANZANO

Roseto Valfortore Convenzione Rep. n.30 del 19.12.13 30/06/2019

4 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLE

Candela Convenzione Rep. n.32 del 9.12.13 30/06/2019

5 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLE

Ascoli Satriano Convenzione Rep. N. 31 del 19.12.13 30/06/2019

6 PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLE

San Carlo Convenzione Rep. n.33 del 19.12.13 30/06/2019

7 P.A.E.R. CERIGNOLA Accadia Convenzione Rep. n.11 del 26.02.14 30/06/2019

8 P.A.E.R. CERIGNOLA Cerignola Convenzione Rep. n.10 del 26.02.14 30/06/2019

9 TROIA UNIONE RADIO 27

Carlantino Convenzione Rep. n.9 del 26.02.14 30/06/2019

10 TROIA UNIONE RADIO 27

Castelluccio Valmaggiore Convenzione Rep. n.8 del 26.02.14 30/06/2019

11 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ORTA NOVA

Orta Nova Convenzione Rep. n.34 del 20.12.13 30/06/2019

12 CROCE AZZURRA

Lucera Convenzione Rep. n.36 del 23.12.13 30/06/2019

13 CROCE AZZURRA

Casalnuovo Monterotaro Convenzione Rep. n.35 del 23.12.13 30/06/2019

14 ASSOCIAZIONE VOLONTARI MARGHERITANI

Manfredonia Convenzione Rep. n.31 del 05.06.14 30/06/2019

15 ASSOCIAZIONE VOLONTARI MARGHERITANI

Zapponeta Convenzione Rep. n.40 del 23.12.13 30/06/2019

16 CONFRATERNITA MISERICORDIA DI TORREMAGGIORE

Volturara Appula Convenzione Rep. n.33 del 24.09.18 30/06/2019

17 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TORREMAGGIORE

Motta Montecorvino Convenzione Rep. n.32 del 24.09.18. 30/06/2019

18 A.V.A.S. SAN PIO

Mattinata Convenzione Rep. n.28 del 13.12.13 30/06/2019

19 A.V.A.S. SAN PIO

Manfredonia, Mattinata, Zapponeta e Monte Sant’Angelo Convenzione Rep. n.03 del 30.01.14 30/06/2019

“La proroga si intende concessa per ciascuna postazione fino alla conclusione della procedura attualmente in corso, che se conclusa prima del 30/06/2019 comporterà l’anticipata cessazione di diritto in favore del nuovo soggetto risultato assegnatario”.

