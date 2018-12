Torremaggiore. Incendiata auto dirigente locale Sanitaservice

Di:

Torremaggiore, 14 dicembre 2018. Incendiata e completamente distrutta auto aziendale di Giovanni Petta, dirigente locale della Sanitaservice, società che gestisce numerosi servizi della Asl per conto della Regione Puglia.

È accaduto nella notte tra il 12 ed il 13 dicembre.

Al momento non ci sono elementi per stabilire se l’incendio è doloso, ma l’inquirenti stanno indagando.

Qualora si dimostrasse che è frutto di un atto doloso, l’episodio potrebbe essere ricondotto alle rimostranze legate alla scadenza del contratto di 48 soccorritori prevista per il 15 dicembre, domani.

Questa l’idea espressa dall’Amministratore unico di Sanitaservice, Massimo Russo.

“Non riusciamo a spiegarci perché colpire proprio me eventualmente si trattasse di fatto doloso” le dichiarazioni rilasciate da Giovanni Petta alla nostra redazione “La scadenza del contratto non è un atto dipeso da una decisione di Sanitaservice. Questa è la conseguenza del decreto Madia e da quanto in esso è stato stabilito. Tale decreto ha ridotto la durata dei contratti a termine portandoli da 36 mesi a 12 mesi. E Sanitaservice non sta facendo altro che applicare quindi una legge dello Stato”.

