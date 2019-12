Barone: “Sulle parole di Zalone su Foggia polemiche assurde”

“Ricapitolando:Zalone è di Bari, “Bari fa schifo” e quindi non può dire che a Foggia c’è immondizia, criminalità e povertà. Anche se è vero, lo possono dire solo i foggiani.Al primo post che leggo (scritto da un foggiano) sui cerignolani che rubano le macchine, sull’immondizia di Napoli, sui topi di Londra, sui porci di Roma ecc, vi vengo a stalkerizzare.Ps. Vale anche per le fazioni calcistiche, ognuno pensi alla sua squadra.P.P.S. Tutto quello che ho scritto è assurdo. Come le vostre polemiche”.

Lo riporta su Facebook il consigliere regionale del M5S Puglia Rosa Barone.

Ieri serà nella trasmissione in streaming VivaRaiPlay! Zalone, ha eseguito l’irriverente canzone ‘La nostalgie de Bidet‘, mettendo alla berlina i luoghi comuni che contraddistinguono italiani e francesi, in un improbabile slang “italo francese pugliese”. In questa spiega che, deluso dalla mancanza di bidet in Francia, decide di tornare “nella mia Foggia, tra delinquenza, spazzatura e povertà” dove però almeno se apri la toilette “voilá, mon amour le bidet!” con tanto di cartello della stazione di Foggia ai piedi.