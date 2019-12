Beppe Signori in visita a pediatria della Casa Sollievo della Sofferenza (foto)

Ieri Beppe Signori , l’indimenticabile attaccante di Foggia, Lazio, Bologna e della Nazionale, in occasione della presentazione del suo libro a San Giovanni Rotondo, ha fatto un salto in Casa Sollievo della Sofferenza per visitare le famiglie e i pazienti ricoverati nelle unità pediatriche.

Si è intrattenuto con loro, ha firmato autografi, ha giocato a biliardino e si è sottoposto a foto di gruppo e selfie con pazienti e personale in servizio.

Ecco alcune foto dell’incontro.

“Grazie Beppe Signori, è stato un piacere conoscerti!!”