Calcio, il Manfredonia C5 attende la Futsal Melilli

Saverio La Torre. ” Sabato scorso abbiamo disputato una bella gara, tenendo testa ad una grande squadra come il Real Rogit, e non era sicuramente facile. L’unico rammarico è che con qualche possesso in più, sicuramente avremmo portato a casa l’intera posta in palio. Io comunque vedrei il bicchiere mezzo pieno, perchè abbiamo difeso bene contro una squadra con quella qualità. Sabato, invece, affrontiamo il Melilli, in una gara che si preannuncia diversa. Loro prediligono le ripartenze e hanno tanta qualità, visto che ricoprono le prime posizioni in classifica. Noi dovremo uguagliare la prestazione di sabato scorso, migliorando la gestione della gara nei minuti finali. Questo è l’aspetto su cui stiamo allenando e migliorando e ne avremo la dimostrazione sabato prossimo. Sarà determinante l’apporto dei nostri tifosi, che invito al Palazzetto, per una gara che sicuramente sarà bella da vedere.”