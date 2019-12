Checco Zalone “cita” Foggia da Fiorello (video)

L’incontenibile e dissacrante comico barese Luca Medici (in arte Checco Zalone ) in questi giorni è alle prese con il tour promozionale del suo nuovo film “” e già dal lancio del suo trailer (che fa il verso alla canzone dei Toto Totugno “L’italiano”) ha raccolto un mare di polemiche sull’ironia (che lo sempre contraddistinto) sul tema dell’immigrazione. E il film deve ancora uscire il primo gennaio 2020.

Ieri serà nella trasmissione in streaming VivaRaiPlay! Zalone, ha eseguito l’irriverente canzone ‘La nostalgie de Bidet‘, mettendo alla berlina i luoghi comuni che contraddistinguono italiani e francesi, in un improbabile slang “italo francese pugliese”. In questa spiega che, deluso dalla mancanza di bidet in Francia, decide di tornare “nella mia Foggia, tra delinquenza, spazzatura e povertà” dove però almeno se apri la toilette “voilá, mon amour le bidet!” con tanto di cartello della stazione di Foggia ai piedi. L’ironia non è da tutti e probabilmente le polemiche non mancheranno anche in questo caso. (Fonte immagine: spettacoloitaliano.it)