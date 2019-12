Dai club Forza Silvio al partito sul territorio, ecco il nuovo corso di Fi

“Non perdiamo le tradizioni dell’assemblea provinciale di Forza Italia”. Così, coordinatore provinciale, ha inaugurato oggi l’incontro con i vertici del partito rivendicando, alla presenza del segretario regionalele percentuali più alte ottenute in Capitanata “cosa che dobbiamo a, ae a una segreteria provinciale che ha lavorato per il partito”. Tutti presenti nella sala con una platea di dirigenti arrivati da tutti i comuni della Capitanata.

Forza Italia sottolinea il passaggio dal “voto leaderistico a quello di un partito strutturato” dice Di Mauro. Insomma non sono più gli azzurri dei Club Forza Silvio, e la metamorfosi è evidente già da qualche anno. Questo non sono perché gli equilibri nel centrodestra sono cambiati “e se la Lega è la vela, Forza Italia è il timone”, spiega con una metafora il coordinatore, ma perché il partito promuove una nuova classe dirigente e comunica l’organigramma fresco di rinnovamento.

A Foggia il duo Iacovangelo- Rignanese, due consiglieri comunali molto votati, terrà le redini del primo partito della coalizione alle amministrative con oltre il 13%. A San Severo il referente territoriale sarà Leonardo Di Tullio, molto in sintonia con il gruppo di opposizione consiliare al sindaco Miglio. Valerio De Angelis, a Stornella, non proviene dalla politica ma dalla guida di un circolo culturale, Antonio Grillo è un avvocato di Cerignola, a Peschici, una delle roccaforti azzurre in questi anni, c’è Francesca Cilenti, a Lucera Michele Consalvo, candidato sindaco e attualmente consigliere di opposizione. “Forza Italia riafferma che con i propri numeri permette di vincere nel centro-sud ed è garanzia degli equilibri interni e al governo nazionale” prosegue Di Mauro. Circa il candidato governatore aggiunge: “Se Fitto sarà il nome attendiamo indicazioni da Giorgia Meloni, siamo sicuri che troverà un dialogo con tutte le forze del centrodestra, non solo con Fdi”.

Fra gli intervenuti al dibattito l’ex sindaco di Torremaggiore Lino Monteleone, la cui amministrazione è terminata dopo due anni nel 2018 e che dal 2012 aveva abbandonato qualunque sigla di partito per candidarsi con le civiche. E’ da poco ritonato in Fi: “Dobbiamo riprendere la comunicazione dei contenuti con poca demagogia, dobbiamo riprendere temi come economia, impresa, cultura, argomenti di cui nessuno parla più”.

Nel giorno in cui Forza Italia presenta le nuove linee e la nuova organizzazione, riparte lo scontro interno per la scelta annunciata, ma non confermata, di Bruno Longo, cioè salutare Fi per approdare in Fdi, forse in corsa per le regionali. Una decisione che i vertici del partito avevano già stigmatizzato e che Landella ha inteso riprendere. Il sindaco ha fatto chiaramente capire che se ciò avvenisse avrebbe delle conseguenze, dato che Longo ha ottenuto un assessorato in quota Fi. D’Attis ha attaccato senza mezzi termini l’entourage di Longo che avrebbe caldeggiato la sua candidatura alle comunali e che ora lo vede proiettato verso altri lidi.

E’ chiaro che per le regionali si gioca anche una battaglia di numeri interni alla coalizione, oltre che contro l’avversario. Giandiego Gatta ha ribadito “l’occasione storica del centrodestra di riprendersi la Regione”. Con quali nomi, si sta decidendo, a parte quello del consigliere regionale di Manfredonia. In pole ci sono Michaela Di Donna, già candidata alle politiche, cognata del sindaco, l’ex consigliere regionale Giuseppe Pica di Lucera, Francesco De Cosmo, commercialista di Cerignola, da S. Severo lo stesso coordinatore Leonardo di Tullio. Ipotesi che dovranno passare al vaglio del governatore designato, soprattutto nei casi in cui ci fossero delle contese fra chi inserire nella lista.