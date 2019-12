E’ tempo di “Gargano in dance” winter edition

Diciassette ore di lezione con 8 insegnanti diversi in due soli, intensi ed indimenticabili giorni, 50 partecipanti, prevalentemente di livello Avanzato di preparazione.Questi i numeri dell’edizione invernale di Gargano In Dance, il camp intensivo di danza, interamente finanziato da privati, nato quest’anno e già entrato tra gli eventi che contano nel panorama nazionale ed internazionale della danza, soprattutto di stile Hip Hop.

Si alterneranno nelle lezioni, che si terranno presso il PalaTomaiuolo di Manfredonia, docenti del calibro di:

– Attila Bohm: resident coreographer R3d1One di Budapest;

– Flaminia Genoese: fresca vincitrice del premio come miglior coreografa italiana Hip Hop all’Italy Dance Award;

– Spillo: founder & owner della Scuola di Danza Reunion di Roma ed eletto miglior ballerino Hip Hop italiano all’Italy Dance Award;

– Peter Valentin: coreografo e ballerino di avanguardia, che ci ha già abituato durante il Camp estivo al suo estro di sperimentatore e visionario.

–

Ad essi si affiancheranno volti noti del panorama pugliese della danza:

– Michele Sarcina: coreografo e ballerino italiano specializzato in Video Dance;

– Michele Pio: coreografo e ballerino italiano specializzato in Hip Hop, con un recente passato di importanti studi negli Stati Uniti;

– Jasmine Andriano e Tonio Ronzino: rappresentanti di C-FAM Italia, nonché componenti di C-FAM Olanda, anche loro hanno fatto incetta di premi al WOD Olanda tenutosi qualche settimana fa insieme alla crew alla quale appartengono.

Prestigiose al di là di ogni più rosea aspettativa, anche degli organizzatori, la rosa di Borse di Studio a disposizione degli allievi:

– 1 settimana gratuita di Studio presso la scuola di danza R3D1One di Budapest;

– partecipazione gratuita all’evento del 4 e 5 gennaio 2020 presso la scuola di danza Reunion di Roma;

– borsa di studio al 50% per partecipare al Summer Camp Danza sul Lago che si terrà dal 9 al 12 luglio 2020, promosso e organizzato da Valù È Danza;

– borsa di studio del valore di €. 500,00 sull’iscrizione al Los Angeles Dance Experience in programma dal 15 al 29 luglio 2020 negli Stati Uniti, uno degli appuntamenti più ambiti per tutti i ballerini, dal momento che oltre alle lezioni il programma dell’evento prevede lezioni di personal branding e di gestione delle audizioni. Un evento dedicato a chi aspira a diventare ballerino professionista con un prestigio e un outstanding di livello internazionale.

Proprio per quanto riguarda il Los Angeles Dance Experience vale la pena di sottolineare che Gargano In Dance è rientrato nel programma Ambassador, pertanto è partner ufficiale italiano della manifestazione americana.

Appuntamento quindi per venerdì 27 e sabato 28 dicembre 2019 presso il PalaTomaiuolo. #StayTuned & #KeepDancing