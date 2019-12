Il presidio antimafia “Ultimi” a Manfredonia

Preceduto da tutta una serie di incontri preparatori con la gente del Gargano per parlare di diritti e legalità in maniera confidenziale “lontani da palchi e riflettori” e focalizzare il problema “mafia” divenuto fortemente penalizzante per la vita garganica,il “prete di strada” famoso per la sua attività di recupero sociale, dei giovani in particolare, a Scampia, il famigerato quartiere di Napoli.

La manifestazione di avvio del nuovo presidio, è avvenuta a Manfredonia, nell’auditorium “Serricchio” al Palazzo dei Celestini, presente don Aniello con l’ormai inseparabile Pier Paolo Mascione, il poliziotto di Vico del Gargano, stretto collaboratore di don Aniello, l’arcivescovo di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, una folta rappresentanza delle forze dell’ordine, l’on. Antonio Tasso, Michele Illiceto e Stefania Consiglia Troiano in veste di conduttori della serata seguita da una folla interessata che ha gremito l’auditorium. Presenti altresì alcuni dei sodalizi impegnati nel sociale quali Fondazione “Angelo Vassalo”, Progetti Futuri, Sharing TV, Pierluigi Zolla, responsabile provinciale dell’Associazione Ultimi.

La sede a Manfredonia, stabilita presso la parrocchia San Pio sita nella nuova zona dei comparti edilizi, non è casuale: la città è, come è stato evidenziato, la quarta città dopo Monte Sant’Angelo, Mattinata e Cerignola ed essere stata attenzionata dalle autorità dello Stato intervenute per accertate infiltrazioni della criminalità organizzata eppertanto commissariata. Una situazione sempre più condizionante sintetizzata da Pier Paolo Mascione (ha raccontato della barbara uccisione della madre per mano di sicari mafiosi per vendetta contro il marito carabiniere antimafia) con la confessione: “Da cittadino garganico sono stanco di essere additato come persona che vive in un territorio in cui imperversa la quarta mafia”.

Facendo eco all’arcivescovo Moscone che aveva denunciato come “non è la politica marcia, ma marci sono i cattivi politici che se ne servono per propri interessi”, don Aniello ha affermato che “le mafie continuano a proliferare anche per colpa di certa politica, di amministratori locali che pensano ai propri interessi”. Ha respinto categoricamente ogni insinuazione circa orientamenti politici affermando che “I punti di riferimento del nostro impegno sociale sono il Vangelo e la Costituzione, le guide che orientano la coscienza critica dei cittadini”.

Il risveglio delle coscienze per una giustizia condivisa è il punto centrale dell’impegno di “Ultimi”. E padre Moscone. “Se viene meno la giustizia, la legalità, possiamo dirci biologicamente vivi, ma civilmente morti. Qui si continua a morire per mancanza di giustizia. Occorre che la Chiesa metta in primo piano il Vangelo della giustizia, promuovere e praticare la dottrina sociale della Chiesa attraverso le cinghie di trasmissione della legalità e della sussidiarietà”.

Al termine sono state distribuite le tessere di “Ultimi” ai primi iscritti al presidio di Manfredonia.