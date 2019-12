Il volontario dell’anno? E’ Giampaolo di Foggia

Quando si dice «aiutiamoli a casa loro», poi c’è veramente qualcuno che lo fa. Giampaolo, in realtà, la mano la dà « a casa loro», ma l’ha data anche a casa nostra, in Italia. Ed è disposto a darla ovunque. Ma ha vinto il premio Volontario internazionale 2019 Focsiv (Federazione organismi cristiani di volontariato internazionale) per il suo impegno al fianco delle lavoratrici dell’Europa.

Giampaolo di cognome fa Longhi. Ha 32 anni ed è di Foggia, città in cui ha coltivato il suo rapporto con gli «altri» fin da ragazzino, facendo lo scout dall’età di 11 anni. E dove si è laureato in Economia aziendale iniziando a lavorare come financial project manager in una società di gestione e governance del Distretto tecnologico agroalimentare (DaRe). Poi la sua vita è cambiata.