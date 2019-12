Ritrovato a San Severo lo scomparso Emanuele Rossi

Sta bene e la stazione Carabinieri di Foggia è in contatto con i familiari per riportarlo al più presto a casa. Emanuele Rossi era scomparso ieri pomeriggio da Norcia ed è stato trovato a San Severo, in provincia di Foggia. Le ricerche erano scattate dalla serata di ieri quando era scomparso nel nulla con la sua auto, un veicolo Fiat Punto nero con una busta della spesa dietro, targa DX072FD. La sua auto è stata ritrovata alle 3 di notte e lui verso le 6 di questa mattina. (umbriajournal.com)