San Severo, Polizia sventa furto lavatrici e ferri da stiro

Foggia, dicembre 2019.

Verso le 6:00 di stamani, gli Agenti su segnalazione della sala operativa si portavano in via Sicilia per segnalazione di furto in atto. Giunti sul posto notavano un furgone bianco aperto e tre persone travisate da passamontagna che alla vista dei poliziotti si davano alla fuga in tre differenti direzioni e nonostante un breve inseguimento riuscivano a dileguarsi.

Gli agenti tornati sul posto per mettere in sicurezza l’attività commerciale, trovavano un furgone carico con tre lavatrici, due lavastoviglie, tre ferri da stiro già pronti per essere portati via.

Il furgone da accertamenti esperiti risultava rubato e con apposte targhe anch’esse rubate.

Dal sopralluogo del negozio risultavano tagliate le serrature d’ingresso con la fiamma ossidrica, difatti venivano rinvenute sul posto due bombole di gas servite per il taglio termico.

Tutto quanto rinvenuto, utilizzato per commettere il furto veniva sequestrato, mentre gli elettrodomestici venivano restituiti al proprietario.

Sono in corso indagini per risalire all’identità degli autori del tentato furto.