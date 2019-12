Sant’Agata di Puglia. “Tutto pronto per la Piazza Magica”

E’ tutto pronto a Sant’Agata di Puglia per l’inaugurazione de “La Piazza Magica” il grande

contenitore delle feste natalizie organizzate dall’Amministrazione Comunale in

collaborazione con le associazioni di volontariato santagatesi. Domenica 15 Dicembre alle

ore 18:30, durante una bella e variegata manifestazione con banda di majorette,

trampolieri, artisti di strada elfi, fate, Babbo Natale farà il proprio ingresso sulla slitta nella

piazza principale del Paese. La serata avrà il suo culmine con l’accensione dello

spettacolo di illuminazione architetturale e videomapping, con l’apertura della Corte

di Babbo Natale, l’apertura del presepe nell’antico palazzo signorile De Marinis –

Calcagno e con l’accensione dell’Albero di Natale.

Le manifestazioni natalizie proseguiranno, così come tutto lo spettacolo di luci e colori, dal

15 Dicembre al 6 Gennaio con un programma fitto di eventi per grandi e piccini tra cui: i

concerti nelle Chiese, la rappresentazione delle fiabe di Cappuccetto Rosso, Cenerentola,

Biancaneve e i Sette Nani, il Villaggio di Natale per i bambini (25 Dicembre), Le visite

guidate al castello di notte ed eventi gastronomici come la Sagra del Susumello.

Il programma completo delle manifestazioni è presente sulla pagina Facebook dell’Ente (comunedisantagatadipuglia)