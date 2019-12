Un Festival di Musica Barocca a Foggia? L’evento

L’Associazione “Collegio Harmonico” – Foggia è un’associazione musicale che si dedica all’esecuzione del repertorio barocco.

Il Concerto di domenica 22 dicembre, presso la Chiesa di San Giovanni di Dio, finanziato dalla Fondazione dei Monti Uniti, intende continuare l’esperienza avviata con i concerti tenutisi nel 2018 e 2019, finanziati dal Comune di Foggia, con l’aspirazione di istituire un Festival di Musica Barocca a Foggia, così come succede in altre città.

Il Barocco, come è noto, è un movimento culturale che nasce a Roma nel XVII secolo e si spinge fino ai primi decenni XVIII secolo. Coinvolge tutte le arti, dalle espressioni figurative, alla musica, alla letteratura e alla filosofia.

È in questo periodo che si esprimono grandi architetti come Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini, pittori come Caravaggio, Correggio ed i fratelli Carracci, ma anche valentissimi musicisti e compositori come Corelli, Vivaldi, Geminiani e altri. Senza dimenticare il ruolo svolto dalla celeberrima scuola napoletana.

Nel periodo barocco, Napoli e l’Italia erano il centro culturale indiscusso cui facevano riferimento anche gli artisti e i compositori stranieri.

Foggia dà i natali al compositore Antonio Radesca del periodo prebarocco.

Si collocano in questo periodo anche pregevoli testimonianze architettoniche ancora presenti a Foggia e provincia come, tra gli altri, palazzo Dogana, i palazzi dei Filiasi, Freda, Celentano, De Luca (attuale Ricciardi-De Luca), Mongelli-Di Paola.

A Lucera troviamo i palazzi dei Lombardi, de Troia, D’Auria (oggi Palazzo Belvedere); a Manfredonia si ricordano i palazzi dei Cessa, de Florio, Delli Guanti, Delli Santi; a S. Severo le fabbriche dei Del Sordo, Ricciardelli, Fania, Recca, Del Pozzo.

Il Concerto prevede l’esecuzione delle famosissime quattro stagioni di Antonio Vivaldi. Violinista solista il bravissimo Francesco D’Orazio.

È prevista inoltre l’esecuzione dello Stabat Mater di Antonio Vivaldi, cantato dal giovane e promettente Controtenore Nicolò Balducci.

Lo Stabat Mater è una preghiera, che inizia con le parole Stabat Mater dolorósa (“La Madre addolorata stava”), è una meditazione sulle sofferenze di Maria, madre di Gesù, durante la crocifissione e la Passione di Cristo. La seconda parte della preghiera, che inizia con le parole Eia, mater, fons amóris (“Oh, Madre, fonte d’amore”) è una invocazione in cui l’orante chiede a Maria di farlo partecipe del dolore provato da Maria stessa e da Gesù durante la crocifissione e la Passione.

Dirige il M° Michele Nigro, Direttore Musicale e Presidente dell’Associazione.

Vi Aspettiamo!

Grazie

Il Presidente dell’Associazione Collegio Harmonico – Foggia

Prof. Michele Nigro – Docente di Violino presso il Conservatorio Umberto Giordano di Foggia