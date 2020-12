Conca: “Avete rotto con questi colori: lockdown alla tedesca e soldi per i ristori”

Bari, 14/12/2020 – “Avete rotto il caxxo. Fate le zone gialle per tenere aperte le attività commerciali e consentire gli spostamenti. Fate il cashback, escludendo l’online, costringendo la gente ad uscire per spendere nei negozi e ottenere il bonus. Ora vi lamentate che stanno uscendo in tanti, magari anche con il monopattino comprato con il contributo che avete concesso, dimenticando che glielo avete consentito per legge.