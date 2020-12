Droghe leggere: liberalizzazione incontrollata o gestione consapevole?

Foggia, 14 dicembre 2020. Lo scorso 29 novembre 2020, su piattaforma Zoom, con esperti del settore e non solo, si è svolta una Tavola Rotonda in merito agli aspetti socio-scientifici provocati dalla Liberalizzazione incontrollata delle droghe leggere.

Saluti iniziali e ringraziamenti agli ospiti per aver risposto prontamente alla chiamata, affrontando un dibattito non semplice ma coinvolgente, affidati rispettivamente ai poco più che trentenni Vicesegretario e Segretario dei Giovani democratici di Capitanata, Alessandro Fiore e Stefano Pastucci.

Moderatore Gabriele Cela, Segretario Giovani Democratici di Foggia.

Intervenuti al dibattito on line, la professoressa Luigia Trabace, docente di Farmacologia presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi di Foggia, che ha parlato degli attuali utilizzi della cannabis terapeutica e del fenomeno recente delle Nuove Sostanze Psicoattive.

È intervenuto poi il dottor Pippo Cavaliere, Presidente “Fondazione Antiusura Buon Samaritano”. Quest’ultimo, nel suo breve ma intenso intervento, ha evidenziato l’importanza di fare rete in una società sempre più “affannata e roboante”, in cui spesso le ragioni del singolo vengo lasciate sole a sé stesse, finendo in percorsi bui e tempestosi.

In seguito, la professoressa Ombretta Giovine, docente di diritto penale, oltre a ricalcare quelli che possono o potrebbero essere gli aspetti giuridici propriamente detti, ha rimembrato come l’assunzione di queste sostanze può portare spesso, lentamente e inconsapevolmente, a un lento e progressivo disinteresse verso le relazioni sociali, riducendo il tutto a meri stimoli e “meccanici e routinari” interessi spesso senza un valido perché.

Marco Bonnì