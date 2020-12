(StatoQuotidiano, 14 dicembre 2020). Numerose le testate e anche i cittadini “in confusione” dopo il post del governatore pugliese Emiliano sui Comuni della Bat e della Capitanata che passeranno da arancione a zona gialla.

“Un’incomprensione era stata creata a causa del post pubblicato sul profilo Facebook istituzionale del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano: alle 22.32 di ieri infatti il governatore aveva comunicato: “…non verrà prorogata la zona arancione nei comuni delle province Bat e di Foggia che erano stati oggetto di ordinanza la settimana scorsa, e che quindi da domani rientrano in zona gialla come l’intera Puglia“.

“L’equivoco – come riporta Andriaviva – è stato risolto due ore fa, quindi verso le 8 di questa mattina: il post in oggetto è stato infatti modificato, chiarendo che la modifica da zona arancione a zona gialla sarà operativa da domani 15 dicembre, con l’aggiunta di un titolo chiarificatore: “DA DOMANI 15 DICEMBRE TUTTI I COMUNI DELLE PROVINCE BAT E FOGGIA IN ZONA GIALLA. VERIFICHE FINALI SU GRAVINA E ALTAMURA”.

“Sulla base delle verifiche effettuate dal Dipartimento Salute della Regione Puglia sull’ultima settimana di monitoraggio, non verrà prorogata la zona arancione nei comuni delle province Bat e di Foggia che erano stati oggetto di ordinanza la settimana scorsa, e che quindi da domani rientrano in zona gialla come l’intera Puglia”, aveva infatti spiegato ieri il Presidente pugliese Emiliano. “Stiamo verificando con i sindaci di Gravina ed Altamura i dati di questi comuni della Citta Metropolitana di Bari per decidere se prorogare o meno”.

“La nostra regione – che non è mai entrata in zona rossa – è stata colpita dalla seconda ondata più tardi di altre regioni, ma con numeri altissimi pari a 67mila contagi a fronte di soli 5mila delle prima ondata. Oggi possiamo dire che i segnali di miglioramento che avevano già portato il Ministero della Salute e l’ISS a riclassificare tutta la Puglia in zona gialla la settimana scorsa, e che sono state confermati con l’ultimo report di monitoraggio, si vanno progressivamente consolidando e interessano ormai tutte le province.