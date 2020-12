(StatoQuotidiano, ore 12:48). Foggia – Manfredonia, 14 dicembre 2020. Parte domani, dinanzi al Tribunale di Foggia, il processo a carico di due cittadini di Manfredonia, E.D. di anni 37 e T.A. di anni 49, i quali avrebbero “commesso in concorso una condotta diffamatoria a mezzo stampa per aver formulato alcune loro personali considerazioni sulla persona del più celebre Agostino Sibillo“, “assurto alle cronache giornalistica anche e addirittura perché, a suo dire, candidato al premio Nobel” (qui il sito ufficiale nobelprize.org per ulteriori approfondimenti, ndr). E’ quanto rendo noto a StatoQuotidiano l’avvocato Pierpaolo Fischetti, del Foro di Foggia.

COSA SI DICE DI AGOSTINO SIBILLO. Agostino Sibillo è stato di recente ospite su Radio1 Rai, e in passato su altre testate ed emittenti nazionali. E’ così presentato, non mancando di destare alcuni interventi con richieste di informazioni dei lettori: “È considerato il padre del cloud (qui un focus sul cloud, per verificare quanto riportato da Radio1 Rai,ndr), il sistema rivoluzionario che da qualsiasi dispositivo permette di archiviare dati su internet anziché sul disco del proprio computer o di utilizzare software potenti senza doverli acquistare ma pagandoli a consumo (..). Per questo la New Hampshire University l’ha inserito tra i cento maggiori inventori del XX secolo (ecco il sito ufficiale della citata università per ulteriori ricerche)”.

“Classe 1972, laurea in Legge a Bari e in Informatica negli Usa (dove oggi vive), Agostino Sibillo ha anche lanciato decine di brevetti su droni, video online e diagnosi mediche“.

“Oggi si batte contro lo strapotere dei giganti del web (che in parte ha lui stesso contribuito a rafforzare grazie all’intuizione del cloud) e, in contrapposizione, propone una metodo per criptare i nostri dati grazie alla realtà aumentata. Per il futuro scommette sui computer quantistici, che – a suo avviso – potrebbero spezzare gli attuali monopoli, riportando la rete alla visione democratica degli inizi”.

La particolarità di questo processo, sostengono i legali dei due imputati gli avv.ti Pierpaolo Fischetti e Fabio Tomaiuolo, risiede in alcuni aspetti che gli stessi intendono domandare direttamente all’interessato denunciante: “Aspetto che il sig. Sibillo dagli Stati Uniti venga in Italia a ripetere le sue doglianze davanti al giudice e a sottoporsi al mio interrogatorio, perché è dagli esordi procedurali che le nostra strategia difensiva si incentra su un semplice quesito: come abbia fatto il Sibillo a sottoscrivere tutti i documenti necessari e presenti nel fascicolo del pubblico ministero posto che vi sono agli atti alcune firme davvero discutibili: ma il sig. Sibillo fugherà ogni dubbio quando si presenterà personalmente in udienza” è il tagliente commento dell’avv. Pierpaolo Fischetti difensore di uno degli imputati.

“Poi domanderemo altro e nel merito su diverse operazioni commerciali dallo stesso Sibillo effettuate e per cui i nostri cliente da tempo immemore ne stanno chiedendo conto invano, conclude l’avv. Fischetti.

“Il processo è solo all’inizio e sarà scontato che riserverà molti colpi a sorpresa”, conclude il legale.