FIB. Corte d’Appello: “Manca nell’accordo indicazione criteri di scelta trasparenti”

(StatoQuotidiano, ore 18:58). Bari, 14 dicembre 2020. “Manca nell’accordo l’indicazione di criteri di scelta trasparenti e conformi al generale principio di buona fede e correttezza, tali da consentire prima ai lavoratori e successivamente al giudice di verificare l’oggettiva applicazione degli stessi nella scelta dei lavoratori da assumere ed evitare la commissione di abusi. Da ultimo, rileva la Corte che è ininfluente la circostanza che 73 lavoratori contro 16 avessero aderito in prevenzione all’accordo sindacale in deroga“.

E’ un passaggio finale (pagina 30 su 31) della sentenza della Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro (udienza del 21 settembre 2020, Presidente Dott. Sebastiano Gentile), che si è definitivamente pronunciata sull’appello proposto, con ricorso del 2.7.2018 da FIB S.r.l. avverso la sentenza resa in data 22.5.2018 dal giudice del lavoro del Tribunale di Foggia nei confronti di 17 privati (già dipendenti) rigettando l’appello e, per l’effetto, confermando l’impugnata sentenza.

La vertenza è tornata attuale, a 3 mesi dall’udienza in oggetto, in seguito a una lettera di un dipendente (o di alcuni dipendenti) dell’attuale FIB srl di Monte Sant’Angelo, del gruppo Faam.

L’appellante è stato condannato al pagamento, in favore dei lavoratori, delle spese di gravame, liquidate in € 15.000,00, oltre accessori come per legge.

IL GIUDIZIO. In precedenza, con sentenza del 22.5.2018 il Giudice del Lavoro di Foggia, previa declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia sulla domanda proposta da 3 privati, accoglieva la domanda proposta da 17 ex dipendenti e, per l’effetto, dichiarava la

nullità dell’accordo del 20.2.2013, dichiarava la costituzione del loro rapporto di lavoro con

la FIB S.r.l. a far data dal 26.2.2013, trattandosi di lavoratori titolari del diritto al passaggio

ex art. 2112 c.c., con le medesime mansioni ed inquadramento contrattuale già

precedentemente in godimento da ciascuno.

Al contempo, la passata sentenza del Giudice del lavoro di Foggia “ordinava alla resistente F.I.B. s.r.l. di reintegrare i ricorrenti nei posti di lavoro precedentemente occupati con le medesime mansioni e qualifica; dichiarava la nullità dell’accordo sindacale del 20.2.2013 e la costituzione del rapporto di lavoro tra i ricorrenti e la FIB s.r.l. ex art. 2112 c.c. per effetto del contratto di affitto di azienda a far data dal 26.2.2013; condannava la FIB s.r.l. al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, delle retribuzioni arretrate nonché al versamento dei contributi, dalla data di sospensione di ciascun lavoratore sino all’effettiva reintegrazione, detratto l’aliunde perceptum; condannava parte resistente a rifondere alle parti ricorrenti le spese di lite”.

Contro la citata sentenza del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, con ricorso del 2.7.2018, interponeva appello la FIB S.R.L. chiedendone la riforma e il rigetto della domanda dei lavoratori.

I lavoratori si erano invece costituiti con memoria difensiva, insistendo per il rigetto del gravame.

Ora la pronuncia definitiva della Corte d’Appello di Bari, Sezione lavoro (della quale si è riportato solo un passaggio delle 31 pagine in totale): rigettato l’appello e, per l’effetto, confermata l’impugnata sentenza del Tribunale di Foggia – Sezione lavoro.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it