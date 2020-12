Manfredonia, 100 tartarughe spiaggiate all’anno: l’inquinamento causa primaria

Manfredonia, 14 dicembre 2020. ANCORA una tartaruga Caretta caretta spiaggiata sul litorale di Siponto, a circa duecento metri dalla foce del torrente Candelaro. L’ennesima sulle sponde del golfo.

A sospingerla sulla battigia le correnti marine quando la testuggine era ormai morta. A rinvenirne la carcassa il comandante del corpo degli ispettori ambientali territoriali Civili-Endas, Giuseppe Marasco che in compagnia di Fabio Penza, stava facendo attività sportiva lungo l’arenile. Naturalmente Marasco ha prontamente allertato la Guardia costiera della Capitaneria di porto di Manfredonia che ha inviato sul posto una pattuglia della Guardia costiera per gli opportuni rilievi. E’ poi intervenuto il veterinario di turno della Asl Foggia che ha proceduto ad emettere il certificato per lo smaltimento della tartaruga.

“Purtroppo non è la prima volta, né sarà l’ultima – ha commentato il comandante Marasco – di rinvenire anche sul litorale sipontino carcasse di tartarughe spiaggiate. Dalle dimensioni del carapace quest’ultima tartaruga non doveva essere molto anziana”.

LE TARTARUGHE di mare possono vivere fino a cento anni. La lunghezza della loro vita dipende da numerosi fattori naturali e non. Sempre più in aumento sono le cause connesse con l’inquinamento del mare. Studi recenti hanno stimato che dalle autopsie effettuate sulle tartarughe spiaggiate, è risultato che per oltre il 75 per cento la causa di morte è da attribuire all’ingestione di rifiuti solidi dispersi nel mare, con prodotti di plastica in primo piano. Secondo una statistica del Centro recupero tartarughe marine sito all’Oasi lago salso nei pressi di Manfredonia gestito da Legambiente che ha competenza sul litorale garganico, la media di tartarughe spiaggiate si aggira sulle cento unità all’anno. Spesso tuttavia i ritrovamenti di tartarughe spiaggiate non vengono neanche segnalati.