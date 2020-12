(StatoQuotidiano, ore 09:01). Manfredonia, 14 dicembre 2020. Positiva al Covid, continua ad attendere il secondo tampone. La storia.

Egregio direttore di StatoQuotidiano, chiedo gentilmente la pubblicazione di quanto sto per scrivere: “Sono trascorsi ormai 13 lunghi giorni da quando sono risultata positiva al covid-19 ed a tutt’oggi nessuno e dico nessuno si è fatto vivo per chiedermi tutte quelle informazioni dovute dal decreto del ministro della salute, neanche un come sta, silenzio assoluto questo accade da parte degli uffici competenti per territorio”.

“Ormai sono passati 13 giorni ed ad oggi nessuno ancora si è preoccupato di provvedere al secondo tampone anche qui contro le norme di legge che prevedono il secondo tampone in decima giornata”.

Chiedo a gran voce che qualcuno degli uffici competenti si sveglino per provvedere a farmi fare il secondo tampone.

Non ho parole per denunciare tanta indifferenza da parte di colui o colei che ha in carico la mia pratica, spero che qualcuno della dirigenza si svegli e faccia il suo dovere.

La ringrazio per la pubblicazione”.

Lo riporta una cittadina di Manfredonia.