. Di conseguenza, uno dei 3 minori del centro sipontino autori di rapine e tentate rapine in attività commerciali della città ha avuto la possibilità di compiere, dalla sera all’indomani, un’altra irruzione. E’ quanto si registra nelle ultime ore a Manfredonia.

Ricapitolando: un gruppo di 3 minori si sono resi autori – nelle ultime settimane – di rapine e tentate rapine, tra bar, supermercati, e attività per la rivendita di prodotti casalinghi. Uno dei 3 viene identificato sabato sera, dopo una tentata rapina a un supermercato in viale Di Vittorio.

Fermato, lo stesso 17enne viene denunciato in stato di libertà e riaffidato ai genitori. Il giorno dopo, domenica, si rende autore di un furto delle offerte in una chiesa con almeno un altro complice, anch’egli probabilmente coinvolto nelle precedenti rapine e tentate rapine.

In conclusione: tanto il 17enne quanto l’altro minore risultano essere stati denunciati ieri dalle forze dell’ordine ma in stato di libertà, come disposto dalla Procura dei minorenni di Bari. Pertanto, “riaffidati ai genitori”.