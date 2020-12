“L’Organizzazione Mondiale della Sanità è stata accusata di aver cospirato con il ministero della Salute italiano per rimuovere un rapporto che rivelava la cattiva gestione del Paese all’inizio della pandemia di coronavirus – la cui pubblicazione aveva lo scopo di prevenire morti future“. E’ quanto riporta un’inchiesta del giornale britannico “The Guardian” (The World Health Organization has been accused of conspiring with the Italian health ministry to remove a report revealing the country’s mismanagement at the beginning of the coronavirus pandemic – the publication of which was intended to prevent future deaths,ndr).

“L’Italia – è riportato nell’articolo WHO accused of conspiring with Italy to remove damning Covid report – è stato il primo paese europeo a essere travolto dalla pandemia. Il rapporto, prodotto dallo scienziato dell’OMS Francesco Zambon e da 10 colleghi in tutta Europa, è stato finanziato dal governo del Kuwait con l’obiettivo di fornire informazioni ai paesi ancora da colpire”.

“Chiamato una sfida senza precedenti: la prima risposta italiana al Covid-19, il documento è stato pubblicato sul sito web dell’OMS il 13 maggio prima di essere rimosso il giorno successivo, come riportato per la prima volta dal Guardian ad agosto. Il rapporto di 102 pagine afferma che il piano pandemico italiano non è stato aggiornato dal 2006 e che, a causa della mancanza di preparazione, la risposta iniziale degli ospedali è stata “improvvisata, caotica e creativa”. Ci è voluto del tempo prima che una guida formale diventasse disponibile, aggiungeva il rapporto.

Il documento sarebbe stato rimosso su richiesta di Ranieri Guerra, vicedirettore generale dell’Oms per le iniziative strategiche. Guerra è stato il direttore generale per la salute preventiva presso il ministero della Salute italiano tra il 2014 e la fine del 2017, ed era quindi responsabile dell’aggiornamento del piano pandemico secondo le nuove linee guida stabilite dall’OMS e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). Guerra è tra gli scienziati della task force Covid-19 del governo italiano”.