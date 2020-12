Trovato morto un bellissimo esemplare di Stenella sul litorale di Rodi Garganico

Gargano, 14 dicembre 2020. Triste ritrovamento questa mattina sul litorale di Rodi Garganico. Un bellissimo esemplare di Stenella, della famiglia dei delfini, è stato trovato in fin di vita sulla battigia.

La Stenella striata è la specie di delfini più diffusa nel Mediterraneo, si contraddistingue dalla particolare striatura sui fianchi. La causa di morte di questo cetaceo può essere legata al mare burrascoso di questi giorni. Ora il delfino è presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia, in attesa dell’autopsia, che sarà eseguita nella giornata di domani, per chiarire le cause di morte.

Articolo di Valerio Agricola e a cura di Giuseppe Laganella.