(StatoQuotidiano, ore 22:13). Manfredonia, 14 dicembre 2020. Incidente stradale verso le ore 21.20 circa in via Gargano, angolo via Dante Alighieri. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it: il sinistro ha interessato una Smart e una motocicletta (o uno scooterone), modello Honda.

Ferito il conducente del mezzo a due ruote. Si tratterebbe di un minore del centro sipontino. Sul posto gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. e i sanitari del 118.