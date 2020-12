“Ultimi per la qualità della vita perché manca un progetto di sviluppo”

Foggia, 14 dicembre 2020. “Foggia e la Capitanata ancora una volta ultime in Italia nelle classifiche sulla qualità della vita, per Italia Oggi siamo proprio gli ultimi, per Il Sole24Ore siamo al 100esimo posto su 107.

L’ennesima ed amara conferma di ciò che da tempo denunciamo e che vale soprattutto per il capoluogo: la nostra terra è ormai avvitata in una spirale di degrado che sembra non abbia fine. Dopo tutto, nella terra della quarta mafia, definita il nemico pubblico numero uno dello Stato, era difficile aspettarsi una classifica differente se nulla viene fatto per invertire la rotta.

La città capoluogo ha ormai rinunciato al ruolo di leadership della Capitanata, di essere cioè punto di riferimento per un territorio dalle mille potenzialità, ad oggi inesplose e talune inesplorate. Siamo il Tavoliere delle Puglie, il Granaio d’Italia, abbiamo autostrade e nuovi caselli, stazioni ferroviarie, portuali ed aeroportuali, ma tutto langue perché non ci sono idee e progetti di sviluppo, manca la capacità di disegnare un nuovo sistema economico e produttivo della Capitanata.

Le città e le province che guidano la classifica catalizzano risorse pubbliche non superiori alle nostre e attraggono investimenti privati creando le condizioni per operare in sicurezza con il supporto di tutto il sistema istituzionale. Quale attrattività può avere una città sotto il continuo ricatto della criminalità organizzata? Che immagine può dare di se una città perennemente al buio, con ambulanti e commercianti abusivi che, ad ogni angolo di strada, svolgono ormai in pianta stabile attività illegali di medie-grandi dimensioni? Ma oggi la maggioranza di centrodestra ha ben altre priorità, quali “……pretese di incarichi e poltrone”, come rileviamo da dichiarazioni di consiglieri della stessa maggioranza, rilasciate ad organi d’informazione.

Sono sei anni che il sindaco indossa la fascia tricolore e non è stato finora capace di formulare un piano strategico di ampio respiro per la Città, un vero progetto a servizio dei cittadini, dei giovani, degli imprenditori. Impietoso è infatti il dato che emerge dallo studio del Sole24Ore relativamente all’indicatore “Affari e lavoro” (103esimo posto), un dato che potrebbe essere sempre più causa di distacco e di disaffezione dei nostri giovani da una terra che pure offre infinite opportunità di crescita e di investimenti”.

Firmato: Pippo Cavaliere, Pasquale Dell’Aquila, Giuseppe Fatigato, Lia Azzarone, Sergio Clemente, Giulio Scapato, Anna Rita Palmieri, Francesco De Vito, Rosario Cusmai, Giovanni Quarato, Michele Norillo.