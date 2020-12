Vaccini anti-Covid, più dosi in Puglia. Lopalco: “In arrivo piano scuole”

Bari, 14/12/2020 – (repubblica) Rivedere al rialzo di almeno 15-20mila unità il numero di persone da vaccinare contro il Covid nella prima fase di gennaio. È il compito che il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri ha assegnato alla Regione e che l’assessorato alla Salute dovrà svolgere entro 24-48 ore: è l’esito dell’incontro fra governo e Regioni convocato dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, a cui hanno partecipato anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, e Arcuri. Nel corso della riunione sono emerse tutte le incongruenze sul numero di dosi richieste dalle Regioni. Il Lazio si sarebbe garantito molte più dosi rispetto alla Lombardia (356mila contro 308mila). Anche la Puglia ha inizialmente richiesto un numero molto basso di persone da vaccinare, circa 49mila entro gennaio (personale ospedaliero e delle Rsa), oltre tre volte meno delle 170mila richieste dall’Emilia- Romagna nonostante abbia 400mila abitanti in più rispetto alla Puglia. Da qui l’invito a rivedere al rialzo le cifre. I dati i Puglia descrivono una situazione di luci e ombre. Perché se è vero che l’indice di contagiosità Rt scende ancora da 0,92 della scorsa settimana all’attuale 0,87, è altrettanto vero che la Puglia è ancora una volta fra le cinque regioni a rischio alto di trasmissione. (repubblica)