Covid, altri due possibili casi di variante Omicron in Puglia

Foggia, 14/12/2021 – (radionorba) Ci sarebbero un altro paio di casi di variante Omicron in Puglia. Si tratterebbe di due persone entrate in contatto con le due ragazze rientrate da un viaggio in un Paese dell’Est Europa e risultate positive nei giorni scorsi. Per ufficializzare il dato si aspetta l’ok del laboratorio di Epidemiologia del policlinico di Bari diretto dalla professoressa Maria Chironna che ha eseguito il sequenziamento, ma i dubbi sono pochi. Le autorità sanitarie invitano comunque a non allarmarsi perché i pazienti per ora sono tutti in buone condizioni. (radionorba)