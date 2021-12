La modella Valentina Corvino di Manfredonia incontrerà ufficialmente il sindaco

Manfredonia (Foggia), 14/12/2021- Il 27 Dicembre incontro istituzionale della modella Valentina Corvino con Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia a Palazzo di Città. In data 27 dicembre la modella Valentina Corvino, originaria della città di Manfredonia, incontrerà ufficialmente il sindaco della sua città Ing. Gianni Rotice.

Il tutto si svolgerà a partire dalle 11,30 con l’accoglienza istituzionale presso la sala ufficiale del sindaco e subito dopo ci sarà la conferenza pubblica in aula consiliare con la presenza: staff, fotografi, stampa autorizzata e famiglia. Il tutto nel rispetto delle regole Covid. Non per ultimo è doveroso anche citare la presenza del proprietario di Impero Couture , Luigi Auletta, il quale ha un curriculum di tutto rispetto avendo vestito con i suoi abiti personaggi televisivi famosi fra cui l’attrice di Beatiful Katherine Kelly Lang (Brooke), il quale si occuperà dell’outfit della modella che indosserà in tale occasione.

Il tutto è in onore ai grandi risultati raggiunti dalla stessa nel mondo della moda e che di conseguenza portano in alto il buon nome della città di Manfredonia. Valentina Corvino è l’esempio di una semplice comune ragazza del sud, che attraverso la sua tenacia e determinazione, senza sminuire l’impegno della sua famiglia puo’ raggiungere livelli molto alti (sfilando per stilisti internazionali molto importanti tra cui: Cavalli, anteprima sfilata Versace, Labric, Alessandro Enriquez e tanti altri nonché aver partecipato come ospite al Festival del Cinema di Venezia effettuatosi a settembre nel 2021 con la quale è stata sempre al fianco della nota attrice Francesca Rettondini, quale presidente della Starlight e con tanti altri vip).