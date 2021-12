StatoQuotidiano.it, Manfredonia 14 dicembre 2021. Con recente sentenza della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (dott. Pasquale Daddabbo Presidente), sono stati condannati la società Gema Spa in fallimento, Giuseppe Corriero (nato a Modugno il 19 ottobre 1957) e Lanfranco Maria Tavasci (nato a Roma il 28 aprile 1947), in solido tra di loro, al risarcimento del danno, a favore del Comune di Manfredonia, nell’importo di € 158.473,48 aumentato della rivalutazione monetaria.

I citati soggetti condannati non si sono costituiti nel citato giudizio.

L’udienza di riferimento si è svolta lo scorso 10 novembre 2021, P.M. il Vice P.G. Stefania Petrucci.

FATTO. Con atto di citazione depositato in data 25 maggio 2021, la Procura regionale ha chiamato in giudizio la società GEMA S.p.A. in fallimento, nonché i signori Lanfranco Maria Tavasci, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, direttore generale e amministratore delegato pro tempore della stessa società, e Giuseppe Corriero, nella sua

qualità di amministratore delegato e consigliere pro tempore del consiglio di amministrazione della stessa GEMA, per sentirli condannare in solido al pagamento in favore del comune di Manfredonia (FG) della somma pari ad euro 158.473,48 oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio.

La vicenda trae origine dalla notitia damni acquisita con nota n.338760 del 26 giugno 2012 della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Foggia, relativa agli esiti dell’indagine penale, per peculato, nei confronti di Lanfranco Maria Tavasci, che ha svolto nel corso del tempo diversi incarichi amministrativi all’interno della GEMA S.p.A. e di Giuseppe Corriero, già Amministratore delegato e Consigliere di amministrazione della stessa società, con riferimento alla attività di riscossione dei tributi, svolta per numerosi Comuni della provincia di Foggia, tra i quali il Comune di Manfredonia, in virtù di concessione ministeriale. In sintesi, all’esito delle indagini è emerso che la GEMA, la quale avrebbe dovuto versare ai diversi Comuni interessati le somme riscosse con cadenza decadale o bimestrale (ICI e TARSU), aveva maturato alla data del 31 maggio 2012 nei confronti dei vari Enti pubblici interessati, per somme riscosse non riversate, un debito complessivo di euro 21.268.678,18 di cui euro 158.473,48 nei confronti del Comune di Manfredonia (FG).

La vicenda penale si concludeva con la definitiva condanna di Tavasci e di Corriero per numerosi capi di imputazione (compreso il peculato), oltre al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili, con confisca dei beni.

A sua volta, l’Amministrazione danneggiata provvedeva a presentare istanza di ammissione al passivo della GEMA, nel frattempo fallita, per il recupero delle somme non versate; al riguardo, secondo quanto riferito nell’atto di citazione, pende giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione (R.G. n.656/2016), avverso la decisione di rigetto dell’istanza di ammissione.

A questo punto, la Procura regionale ha segnalato che per la medesima vicenda sono state adottare da questa Sezione numerose sentenze riferite al mancato versamento da parte della società GEMA delle somme riscosse in favore di altre Amministrazioni pubbliche, con condanna degli odierni convenuti, ritenuti responsabili degli addebiti.

Esperita la fase pre-processuale, nell’ambito della quale gli intimati non hanno presentato alcuna osservazione, l’organo requirente ha depositato l’atto di citazione in esame.

All’udienza del 10 novembre 2021, il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni di cui all’atto introduttivo.

“Non può che ravvisarsi la ricorrenza del dolo – si legge nella sentenza in oggetto – avendo essi appreso il denaro pubblico attraverso modalità denotanti un chiari intento truffaldino e malevolo: si pensi al riguardo alle scorrette imputazioni contabili disposte con la collaborazione delle strutture societarie per mascherare le mancanze di denaro pubblico conseguente alle distrazioni dei fondi“.

“In conclusione, consegue alle argomentazioni di cui sopra, l’accoglimento della domanda attorea nei confronti dei convenuti Gema Spa in fallimento, Corriero Giuseppe e Tavasci Lanfranco, in solido tra di loro, al risarcimento del danno, a favore dell’erario del Comune di Manfredonia, dell’importo di €.158.473,48“.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it