Berlusconi ai giocatori del Monza: “Vi porto un pullman di tro… se battete Juventus o Milan”

Poi la battuta infelice: “Io ci ho messo una stimolazione in più, perché ai ragazzi che sono venuti qui adesso ho detto: ‘ora arrivano Juventus, Milan eccetera e se vincete con una di queste grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr**e'”. Grandi risate da parte di tutti ma di questa uscita, ripresa dai telefonini e dalle telecamere di casa, non c’è traccia nel video caricato sull’account Twitter di Silvio Berlusconi, in cui si può leggere: “Una serata speciale con il mio Monza. Ho incontrato la squadra, la società e gli sponsor per gli auguri di Natale. Questo è stato un anno strepitoso: abbiamo fatto il miracolo di andare in Serie A e non ci fermeremo. Trascorriamo queste feste e poi torniamo in campo!”. Lo riporta la Repubblica.