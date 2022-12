Daunia e Gargano: una terra di opportunità, l’augurio del Gruppo Gelsomino

Per centrare questa ambiziosa mission occorre attuare una nuova forma di narrazione e d’azione, che sia attiva 365 giorni l’anno per tutto il tessuto sociale, culturale ed economico delle nostre comunità. Perché è bene ricordare quanto la nostra realtà sia connessa a un territorio, quello di Daunia e Gargano, che necessita di guardare al futuro partendo dal presente ma con uno sguardo volto ad un passato che è ricco di valori, tradizioni e cultura, la nostra cultura. Affinché questo progetto possa concretizzarsi occorre abbracciare con costanza uno sviluppo e un progresso concreti, valorizzando in questo modo i cittadini che compongono la comunità di questo incantevole territorio. Partendo da questa una rinnovata e sana imprenditoria, siamo sicuri che l’amore per la nostra terra può tradursi soprattutto in spirito di ospitalità e accoglienza.

Con questi propositi e valori che il video del Gruppo Gelsomino racchiude pienamente, è possibile essere veri protagonisti del nostro territorio dove il sapere, la cultura e le competenze possono connettersi per affrontare le sfide del presente. Infatti, è proprio condividendo queste buone pratiche e le esperienze di noi tutti che possiamo immaginare un futuro più produttivo per Daunia e Gargano. In questo modo, tutti noi contribuiremo a rinnovare e migliorare l’immagine della nostra terra rafforzando ancora di più i legami delle nostre risorse locali. Mantenendo lo sguardo fisso verso questo orizzonte e restando uniti, possiamo raggiungere questi obiettivi per una nuova organizzazione sociale, economica e turistica.

Solo con tale spirito di responsabilità, ognuno di noi può divenire ambasciatore del proprio territorio: per costruire una rete attiva e continuativa, all’interno della quale condividere visioni, idee e progetti per costruire il prossimo futuro della nostra terra. Con questo messaggio il Gruppo Gelsomino rivolge a tutta la cittadinanza buone feste, affinché una terra di opportunità non sia solo un augurio ma una futura e certa realtà da vivere. Insieme. Gruppo Gelsomino.