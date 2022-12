Foggia, Congresso provinciale Fp Cgil: presente la segretaria nazionale Francavilla

Foggia, 14 dicembre 2022 – Tutti compattamente a sostegno della mozione del segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Giovedì 15 dicembre, dalle ore 8.30, nella sala convegni dell’Hotel Parco dei Principi (SS 16, km 673 – Foggia), la Funzione Pubblica CGIL celebrerà il suo Congresso Provinciale sostenendo “Il lavoro crea futuro”, il documento attraverso il quale il segretario generale Maurizio Landini proietta sul presente e sul futuro della CGIL una visione condivisa e unitaria per affrontare una stagione di lotte, confronto e rivendicazioni che, proprio in questi giorni, vedrà protagonisti il sindacato e migliaia di lavoratrici e lavoratori a Roma con una manifestazione nazionale e in tutta Italia con scioperi e iniziative.

LA NUOVA FP CGIL FOGGIA. “E’ un momento storico importante e decisivo per la FP Cgil Foggia che, nel 2022, con le sue lotte, ha conquistato risultati di assoluto rilievo sia per migliorare concretamente le condizioni di lavoratrici e lavoratori, sia per rafforzare il livello e la qualità dei servizi per i cittadini”, spiega Mario La Vecchia, segretario generale FP Cgil Foggia. “Lotte e risultati che hanno portato la FP Cgil, per la prima volta, a essere la prima sigla sindacale di categoria in Capitanata, la più suffragata nelle elezioni delle RSU dello scorso aprile e, dunque, l’organizzazione che nei prossimi 4 anni potrà incidere maggiormente su lotte, concertazione, contrattazione”. Dal voto dei delegati partecipanti all’appuntamento congressuale di giovedì 15 dicembre, saranno rinnovati tutti gli organismi elettivi della Fp Cgil Foggia.

LA SEGRETARIA NAZIONALE A FOGGIA. Dopo l’apertura dei lavori, si entrerà nel vivo del Congresso con la relazione di Mario La Vecchia. A seguire, ci saranno gli interventi del segretario generale CGIL Foggia Maurizio Carmeno e del segretario generale regionale FP Cgil Puglia Domenico Ficco. Successivamente, dopo i saluti degli ospiti all’assemblea, vi sarà l’apertura del dibattito. Nel pomeriggio, dalle ore 16.30, le conclusioni spetteranno a Barbara Francavilla, segretaria Fp Cgil Nazionale. A metà mattinata, prima della pausa pranzo, ci sarà un momento particolarmente significativo che coinvolgerà alcuni militanti storici del sindacato. Sarà un modo per legare passato, presente e futuro anche simbolicamente.

LE NUOVE SFIDE. La FP Cgil è già proiettata verso il futuro più immediato. Con la firma del nuovi CCNL per gli enti locali, la Sanità e i Ministeri il 2023 sarà caratterizzato da un lavoro capillare, ente per ente, con le donne e gli uomini FP Cgil nelle RSU impegnati nei tavoli di contrattazione decentrata per l’applicazione concreta del nuovi Contratti.