Laboratorio Puglia, Emiliano-Decaro: “C’eravamo tanto amati”

Bari, 14 dicembre 2022, (Lagazzettadelmezzogiorno.it) – Seduti sul divano rosso biposto, uno accanto all’altro, in una saletta del consiglio regionale. Giuseppe Conte e Michele Emiliano, a Bari, insieme. Lanciano una sorta di «laboratorio Puglia» per elaborare misure alternative al Reddito di cittadinanza, quando il Governo di centrodestra lo spazzerà via. Secondo gli osservatori, tuttavia, il vero laboratorio è politico e guarda direttamente alle regionali 2025.

Ma Emiliano non accarezzava l’idea di un terzo mandato? Si dibatte da tempo sull’eliminazione del vincolo dei due mandati degli assessori regionali, preludio dell’introduzione del terzo mandato per i presidenti delle Regioni (certo, previa modifica della legge statale 165/2004 e dello stesso Statuto regionale). Ma Emiliano da tempo avrebbe fatto sapere di avere altri piani per il suo futuro politico (l’Europa? chissà).

Dunque, quali scenari aprirebbe il laboratorio Conte-Emiliano? La candidatura a governatore 2025 di Mario Turco? È uno dei bisbigli di corridoio. Turco, tarantino, 54 anni, economista, senatore e vicepresidente dei 5 Stelle, è uno degli uomini che più contano tra i pentastellati. E infatti vanno colti alcuni indizi, nel fermento politico degli ultimi giorni baresi. (Lagazzettadelmezzogiorno.it)