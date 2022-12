Manfredonia, arrivano le Mulieres Garganiche in versione zampognare

MANFREDONIA (FOGGIA), 14/12/2022 – Il 24 dicembre l’atmosfera di festa dei quartieri di Manfredonia sarà allietata dalle tradizionali note de le Mulieres Garganiche , in versione zampognare, con lo spettacolo itinerante “Suoni, canti e racconti dell’antico Natale”.

Le vie della città saranno attraversate per tutta la giornata dalle magiche e suggestive note delle zampognare in abiti tradizionali. Le Mulieres Garganiche sono gruppo di tradizione popolare che nasce a San Giovanni Rotondo nel 2010 allo scopo di valorizzare il ruolo della donna nella tradizione popolare garganica come suonatrice, cantatrice e danzatrice con un un percorso partorito da un’idea di Valentina Latiano, inclusa nell’albo nazionale dei suonatori di chitarra battente censiti in Italia istituito da Alfonso Toscano.

Le Mulieres Garganiche il 30 luglio 2017 hanno ricevuto il premio nazionale “La Zampogna è Donna” rilasciato dal comune di Scapoli (IS), per aver sapientemente recuperato il prezioso patrimonio ancestrale del Gargano esaltando il ruolo delle donne nella grande tradizione della musica popolare italiana. In data 10 gennaio 2018 le Mulieres Garganiche sono state scelte come “Ambasciatrici della Tradizione popolare Garganica” presso il Parlamento Europeo di Bruxselles in occasione dell’Anno Europeo della Cultura nella manifestazione “La musica e le tradizioni popolari del Gargano”.