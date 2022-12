Manfredonia, esame di cintura per il team karate Zerulo alla New Perfect

MANFREDONIA (FOGGIA), 14/12/2022 – Si sono svolti Domenica 11 dicembre nella meravigliosa sede NEW PERFECT GYM di Matteo Falcone gli esami di cintura per gli atleti di karate della TEAM KARATE ZERULO guidati dal pluricampione del mondo ed europeo Zerulo Vincenzo istruttore cintura nera 4° dan ed arbitro nazionale di karate.

Un evento che ha visto presenti 32 atleti pronti a dimostrare la propria bravura davanti hai tanti genitori ed ospiti presenti. ” Sono orgoglioso della meravigliosa giornata insieme e di come stiamo crescendo, nel nostro dojo non ci sono sotterfugi o scorciatoie, infatti non sono mai stato un atleta o istruttore che ogni anno cambia federazione per ricevere qualifiche o dan , danneggiando così i propri atleti, ne tanto meno mi sono mai vantato di gente che non alleno per pubblicità, i ragazzi vengono prima di tutto!

Avvolte c’è gente che per il suo ego lo dimentica. Non pensando che ci sono cose più importanti nella vita e che magari prima di chiedere rispetto dovrebbe imparare a darlo.

Complimenti a tutti i miei ragazzi e i genitori che stanno facendo dei sacrifici enormi per tutti noi”. La TEAM KARATE ZERULO sarà presente alla Coppa Italia di karate il 18 dicembre nella doppia specialità (kata-kumite) con 3 atleti :

– Elia Palombaro

– Matteo Starace

– Michele Armillotta

In bocca al lupo !!