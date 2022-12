Puglia, investe una 65enne e fugge: automobilista individuato

BARI, 14/12/2022 – Una 65enne è stata investita questa mattina a Bari da un’auto il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. L’automobilista è stato poi individuato e ora si trova nel comando della Polizia locale per accertamenti. La donna è stata trasportata in ospedale codice giallo, le sue condizioni non sarebbero gravi. La 65enne è stata investita in via Dalmazia, nel quartiere Madonnella, nei pressi del ponte che collega la zona con il quartiere Japigia.