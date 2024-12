Auto contro cisterna, due morti e tre feriti

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina all’alba sulla Strada Statale 121 Palermo-Agrigento, precisamente all’altezza dello svincolo di Bolognetta. Un’auto, con a bordo cinque giovani, si è scontrata con una cisterna, causando un bilancio tragico di due vittime e tre feriti. Di questi, uno si trova in condizioni critiche. L’incidente ha coinvolto un ampio intervento di soccorso, con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, della polizia stradale e dei sanitari del 118.

Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma sembra che la collisione sia stata particolarmente violenta, tanto da causare la morte immediata di due dei giovani a bordo dell’auto. Le identità delle vittime non sono state ancora diffuse, in attesa che le autorità informino le famiglie coinvolte. Il conducente e gli altri due occupanti del veicolo, feriti gravemente, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Le loro condizioni sono state giudicate gravi, con uno di loro che lotta per la vita.

La zona dell’incidente è stata immediatamente isolata dalle forze dell’ordine e dalla polizia stradale, che hanno provveduto a chiudere il tratto di strada interessato. Questo ha causato disagi significativi al traffico sulla Strada Statale 121, una delle arterie principali che collega Palermo ad Agrigento. Gli agenti hanno lavorato per ricostruire la dinamica dell’incidente e rimuovere i veicoli coinvolti, per permettere la riapertura della strada.