La scomparsa di Kim: un mistero lungo quattro mesi tra indagini e disperazione

È una storia che mescola amore, speranza e un dolore ancora irrisolto quella di Kim, un cane di cinque anni scomparso lo scorso 12 agosto da una pensione per animali a Foggia. Kim, un incrocio tra maremmano e border collie, era stato affidato dai suoi proprietari, Marianna Stallone e Gianluca Maddalena, a una struttura che aveva già ospitato il cane in passato. Ma questa volta, qualcosa è andato storto.

Al rientro dalle vacanze, la famiglia ha ricevuto una telefonata drammatica: Kim era scappato durante il trasporto per un bagno. Da allora, la vita di Marianna, Gianluca e dei loro figli Alessia e Antonio è stata stravolta da una ricerca incessante e da un vuoto che sembra impossibile da colmare.

Un mistero da risolvere

«Era il quarto anno che Kim veniva lasciato lì, ma questa volta è stato diverso», racconta Marianna Stallone. Per la prima volta, durante l’affido, non sono state inviate foto o video di Kim, cosa che aveva sempre rassicurato la famiglia in passato. Poi, la terribile notizia: il cane, secondo i titolari della pensione, sarebbe scappato mentre veniva condotto al lavaggio.

La versione fornita dalla struttura, però, non convince la famiglia. «Abbiamo chiamato cani molecolari da Bari, che hanno seguito le tracce biologiche fino alla pensione. Si sono fermati lì, come se Kim non fosse mai uscito», spiega Marianna. Ma entrare nella struttura per ulteriori verifiche non è stato possibile senza l’autorizzazione delle autorità giudiziarie.

Un aiuto dai social e dalle segnalazioni

La storia di Kim ha trovato ampio spazio sui social, dove decine di pagine e gruppi dedicati ne mantengono vivo il ricordo. Tra questi, la pagina Facebook “Dov’è Kim”, aperta da una volontaria di Battipaglia, che ha raccolto centinaia di condivisioni e segnalazioni.

Tra le segnalazioni più promettenti, quella di una coppia di Gallarate in vacanza sul Gargano, che avrebbe visto Kim insieme a una bastardina cieca (forse Chicca, un’altra cagnolina scomparsa lo stesso giorno e nella stessa zona). La coppia avrebbe trovato i due cani sulla statale 16 e li avrebbe portati con sé in Lombardia. «Abbiamo esteso le ricerche a Gallarate, scritto al sindaco, alle forze dell’ordine e alle associazioni locali, ma non abbiamo trovato tracce di Kim», racconta Marianna.

Un legame spezzato

La scomparsa di Kim ha avuto un impatto devastante sulla famiglia, soprattutto sui figli Alessia, 16 anni, e Antonio, 11. «Kim non era solo un cane, era parte della nostra famiglia. Giocava con Antonio, studiava accanto ad Alessia. Era il loro fratello», confida Marianna.

In un gesto struggente, Antonio ha preso di nascosto il telefono della madre per scrivere un messaggio al proprietario della pensione, chiedendogli notizie di Kim. «Non ha ricevuto risposta», dice Marianna con voce rotta.

Indagini, ricompense e la speranza che non muore

La famiglia non si è mai arresa. Oltre a denunce alle autorità competenti, hanno coinvolto un avvocato e un investigatore privato, offerto una ricompensa di 5.000 euro e diffuso migliaia di volantini. Nonostante ciò, le risposte restano frammentarie e il mistero avvolge ancora la scomparsa di Kim.

«I proprietari della pensione hanno sostenuto che Kim sia scappato, ma non ci hanno dato alcun aiuto nelle ricerche. Inoltre, le telecamere della struttura, secondo loro, erano spente proprio nei giorni in cui si è persa ogni traccia di Kim», aggiunge Marianna.

Il problema delle leggi sugli animali

La vicenda ha portato Marianna a riflettere amaramente sulla tutela legale degli animali in Italia: «Per la legge, gli animali non sono esseri viventi, ma oggetti. È come se non avessero diritti. Questa mancanza di protezione giuridica lascia spazio a troppe ingiustizie».

La forza di andare avanti

Nonostante il dolore e la frustrazione, Marianna non smette di lottare: «Ho ricevuto tantissimo aiuto da persone sconosciute. Ci sono ancora tante mani tese, persone che ci sostengono e che vogliono trovare Kim. Non possiamo arrenderci, non possiamo smettere di cercare».

Kim non è solo un cane. È un simbolo di legami profondi, di amore e speranza. Per Marianna, Gianluca, Alessia e Antonio, l’assenza di Kim è un vuoto insostenibile. Ma la loro storia è anche un grido di aiuto, affinché situazioni come questa trovino una risposta e una giustizia migliore per tutti gli animali.

Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.it