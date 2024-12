Manfredonia, nasce la Commissione Straordinaria di Sanità. “La salute è un diritto prioritario”

MANFREDONIA – Si è costituita in seno al Consiglio Comunale di Manfredonia, con votazione all’unanimità, la Commissione Straordinaria di Sanità. Si tratta di un organismo bipartisan, formato da membri di maggioranza – Paola Leone, Michela Quitadamo, Maria D’Ambrosio, Alfredo De Luca, Daniele Spano, e opposizione – Gianluca Totaro (presidente), Ugo Galli, Giuseppe Marasco e Antonio Tasso.

“L’Amministrazione Comunale ha inteso costituire questa Commissione perché siamo convinti che il diritto alla salute ha carattere prioritario e non deve essere oggetto di diatriba politica – afferma Paola Leone, Consigliera Comunale di Manfredonia – è importante saper recepire le esigenze della collettività e individuare gli atti di indirizzo da intraprendere per migliorare lo stato di salute della città. Sarà necessario realizzare colloqui costruttivi a tutti i livelli istituzionali, da quello comunale a quello provinciale, passando per quello regionale e finendo con quello nazionale, in modo tale da poter fare interventi mirati a livello territoriale”.

Il Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha assicurato il massimo supporto e la massima partecipazione personale ai lavori della commissione e ha già attivato i colloqui istituzionali con il direttore generale ASL Foggia, Antonio Nigri, e le istituzioni ai vari livelli che hanno assicurato la loro presenza e la loro partecipazione in maniera attiva e proficua.