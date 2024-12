Manfredonia: nasce l’Associazione “Manfredonia AUTISMO APS”

È con entusiasmo e un forte senso di responsabilità che si annuncia la nascita di “Manfredonia AUTISMO APS”, un’associazione dedicata al sostegno e alla promozione dei diritti e del benessere delle persone con autismo e delle loro famiglie. Per celebrare questo importante passo, è stata convocata la prima assemblea ufficiale, aperta a tutti i genitori interessati.

Dettagli dell’evento

L’assemblea si terrà:

Domenica 15 dicembre 2024

Alle ore 11:00

Presso la Scuola dell’Infanzia Albero Azzurro, con ingresso da Via XXIV Maggio.

Questo incontro rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino l’associazione, le sue finalità e le modalità di adesione, oltre a creare un momento di dialogo e confronto tra le famiglie coinvolte.

Ordine del giorno

Durante l’assemblea, verranno affrontati i seguenti punti:

Presentazione dell’associazione e dei suoi obiettivi principali.

Modalità di iscrizione all’associazione, con dettagli sulle opportunità offerte ai membri.

Discussione aperta per raccogliere idee, suggerimenti e bisogni delle famiglie.

Un percorso da costruire insieme

La presidente dell’associazione, Rosanna Olivieri, insieme agli altri membri del Direttivo, ha espresso la volontà di costruire una comunità forte e solidale, capace di affrontare insieme le sfide che quotidianamente vivono le persone con autismo e i loro familiari.

“L’iscrizione all’associazione non è solo un atto formale, ma un passo importante per sostenere la causa e partecipare attivamente alle iniziative. Ci scusiamo per il poco preavviso, ma confidiamo nella vostra presenza per dare avvio a un progetto che metta davvero al centro il benessere dei nostri figli e delle nostre famiglie”, ha dichiarato la presidente.

Come partecipare

L’invito è rivolto a tutti i genitori interessati a conoscere questa nuova realtà e a contribuire con le proprie idee e il proprio sostegno. La partecipazione all’assemblea è gratuita e aperta a tutti, con la possibilità di iscriversi direttamente in loco.

Questa prima assemblea segna l’inizio di un percorso collettivo che punta a fare rete, sensibilizzare la comunità e sviluppare progetti che migliorino la qualità della vita delle persone con autismo.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare direttamente l’associazione “Manfredonia AUTISMO APS”.

