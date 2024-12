Manfredonia. Storie sotto l'albero "letture per bambini"

Storie sotto l’albero “letture per bambini”

Un Natale dedicato ai bambini e alla cultura

Storie sotto l’albero “letture per bambini, è un evento ideato dall’Associazione Città Protagonista per regalare momenti di gioia e scoperta ai più piccoli attraverso il magico mondo della lettura. L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione della libreria Mondadori di Manfredonia, si svolge presso la Biblioteca Comunale ed è pensata per coinvolgere i giovani lettori in un percorso di ascolto e partecipazione.

La prima giornata, tenutasi ieri, 13 dicembre, ha visto come protagonisti i bambini della Scuola dell’Infanzia Paritaria Padre Pio di Manfredonia. La biblioteca si è trasformata in uno spazio accogliente e festoso e i piccoli ospiti, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno avuto l’opportunità di immergersi in storie che celebrano l’amicizia, la generosità e lo spirito del Natale, stimolando la loro immaginazione e curiosità.

Prossimo appuntamento il 20 dicembre

L’evento proseguirà con una seconda giornata, in programma per il prossimo 20 dicembre, quando la Biblioteca Comunale accoglierà una classe dell’Istituto Comprensivo De Sanctis-Mozzillo. Anche in questa occasione, i bambini saranno coinvolti in letture animate e attività pensate per favorire la socializzazione e l’amore per i libri.

Storie sotto l’albero “letture per bambini” è un progetto che si inserisce nel panorama di iniziative natalizie del territorio, con l’obiettivo di promuovere la lettura e avvicinare i più piccoli al patrimonio culturale locale. La collaborazione tra l’Associazione Città Protagonista, la Biblioteca Comunale, la libreria Mondadori e le scuole del territorio, con il patrocinio del comune di Manfredonia, dimostra come la sinergia tra istituzioni, pubbliche e private, possa creare opportunità di crescita per la comunità.

Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, in particolare il personale della Biblioteca Comunale, la libreria Mondadori e le scuole coinvolte. Un ringraziamento speciale va alle insegnanti che hanno saputo trasformare la lettura in un’esperienza magica e indimenticabile. Arrivederci per il prossimo appuntamento del 20 dicembre, certi che anche questa giornata saprà regalare sorrisi e momenti di condivisione nel segno della cultura e del Natale.

