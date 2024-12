Vieste: il mare, la storia e la poesia del Gargano (“5 motivi per”)

Una perla incastonata sulla costa del Gargano, dove storia, natura e leggende si intrecciano in uno scenario da cartolina ed ogni tappa è un invito a vivere la bellezza del territorio.

Un viaggio tra le meraviglie di una città che incanta

Situata sulla costa orientale del Gargano, Vieste è una delle mete più affascinanti della Puglia. Un luogo che unisce bellezze naturali, architetture storiche e leggende che hanno attraversato i secoli. Conosciuta anche come la “Perla del Gargano”, Vieste è molto più di una destinazione balneare: è un’esperienza che cattura il cuore di chiunque la visiti.

Un simbolo leggendario: Pizzomunno e la Spiaggia del Castello

L’imponente monolite bianco di Pizzomunno domina la spiaggia, raccontando una struggente storia d’amore che si intreccia con il fascino del mare. Passeggiare qui, con il suono delle onde e la vista spettacolare del Castello Svevo, significa immergersi nella magia del Gargano.

La poesia della Scalinata dell’Amore

Nel cuore del centro storico si trova la Scalinata dell’Amore, un luogo speciale adornato da frasi che evocano la leggenda di Pizzomunno e Cristalda. Ogni gradino è un invito a scoprire l’anima romantica della città.

Architettura e spiritualità: il Castello Svevo e la Cattedrale

Il Castello Svevo, voluto da Federico II, è un’imponente fortificazione a picco sul mare che offre una vista mozzafiato e racconta il passato di Vieste come punto strategico del Gargano. A pochi passi, la Cattedrale di Santa Maria Assunta svela il volto spirituale della città, con il suo stile romanico e gli affreschi che decorano l’interno.

Meraviglie naturali: l’Arco di San Felice e le Grotte Marine

La natura regala a Vieste panorami unici. L’Arco di San Felice, un arco naturale scavato dal mare, è una delle attrazioni più fotografate. Imperdibili sono le escursioni in barca alle Grotte Marine, straordinarie formazioni rocciose che lasciano senza fiato.

Relax e avventura: Baia delle Zagare e Foresta Umbra

Per chi cerca il contatto con la natura, la Baia delle Zagare è un angolo di paradiso con acque cristalline e faraglioni iconici. Non lontano, la Foresta Umbra offre sentieri immersi nel verde, perfetti per escursioni a piedi o in bicicletta.

Vieste, una destinazione da vivere

Tra vicoli del centro storico, scorci mozzafiato e leggende senza tempo, Vieste è una meta che affascina e sorprende. Dalle sue spiagge dorate alla ricchezza storica, ogni angolo regala emozioni uniche. Non resta che partire per scoprire questa gemma del Gargano.

FOTOGALLERY GIULIA CASOTTI