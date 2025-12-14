“Babbi in bici, una pedalata di solidarietà per i bambini di Casa Sollievo della Sofferenza”

San Giovanni Rotondo – Il Presidente Giuseppe Palladino e il Vice Presidente Pietro Fania hanno partecipato questa mattina all’iniziativa solidale “Babbi in bici”, evento benefico fortemente voluto dal dottor Lucio Vigliaroli e dedicato ai piccoli pazienti della pediatria oncologica e della pediatria dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.

Decine di ciclisti, vestiti con i tradizionali abiti di Babbo Natale, hanno attraversato la città portando doni, regali e momenti di serenità ai bambini ricoverati, regalando sorrisi e un clima di festa all’interno dei reparti ospedalieri. Un gesto semplice ma dal forte valore simbolico, capace di unire sport, solidarietà e attenzione verso i più fragili.

L’iniziativa è stata realizzata grazie al supporto di enti e associazioni del territorio che hanno condiviso e promosso il progetto, dimostrando ancora una volta come la collaborazione tra istituzioni, mondo associativo e realtà locali possa tradursi in azioni concrete di vicinanza e sostegno.

La partecipazione del Presidente Palladino e del Vice Presidente Fania ha confermato l’impegno della BCC di San Giovanni Rotondo, in linea con i valori del Credito Cooperativo Italiano e del Gruppo Cassa Centrale, nel promuovere iniziative a forte impatto sociale, capaci di rafforzare il legame con la comunità e di sostenere chi vive momenti di particolare difficoltà.