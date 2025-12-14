SAN GIOVANNI ROTONDO – Dopo una vita spesa a custodire, raccontare e portare nel mondo l’anima più autentica del Gargano, Benito Ripoli lascia le scene. Una scelta meditata, annunciata con parole semplici ma cariche di significato: “È tempo di lasciare spazio ai giovani”. Con il suo addio, San Giovanni Rotondo saluta una delle figure simbolo del folklore locale e nazionale, un instancabile promotore di tradizioni popolari, musica e identità.

Figlio di questa terra, Ripoli ha trasformato il folklore in un linguaggio universale, capace di unire generazioni e territori. Canti d’amore, tarantelle, balli rituali e sorrisi condivisi hanno accompagnato per decenni le sue esibizioni, portate sui palcoscenici d’Italia e del mondo. Un percorso lungo e intenso, che lo ha visto protagonista non solo come artista, ma anche come dirigente culturale: è stato presidente di gruppi folkloristici, dell’Orchestra del Gargano e della Federazione Italiana Tradizioni Popolari.

A lui si deve anche un risultato di rilievo istituzionale: la proposta per l’istituzione della Giornata Nazionale del Folklore, poi ufficialmente riconosciuta durante il governo guidato da Giuseppe Conte. Un traguardo che ha sancito, a livello nazionale, il valore culturale e sociale delle tradizioni popolari come patrimonio vivo del Paese.

Benito Ripoli è stato definito “l’artista del quotidiano”, capace di cogliere l’essenza di un mondo antico e restituirla con leggerezza e profondità. A San Giovanni Rotondo, dove il folklore “danza tra le stelle e la terra”, resterà l’immagine di un menestrello moderno, custode di un’allegria mai banale e di una memoria condivisa.

Il suo addio alle scene sarà celebrato con una grande festa-evento, in programma dal 19 al 22 dicembre, pensata non come un commiato malinconico, ma come un passaggio di testimone. Si comincerà il 19 dicembre con iniziative sin dal mattino, tra cui la premiazione degli studenti delle scuole, per sottolineare l’importanza del coinvolgimento delle nuove generazioni. In serata, spazio al riconoscimento delle eccellenze di San Giovanni Rotondo, prima del gran finale affidato all’Orchestra del Gargano, la creatura artistica più rappresentativa di Ripoli.

Il giorno successivo e fino al 22 dicembre, musica e spettacoli accompagneranno la città con balli senza tempo, tarantelle e ricordi condivisi. Tra gli ospiti attesi: I Cariddi dalla Sicilia, l’Orchestra Mascagni dal Molise, la Little Tony Family, i Liri Canto, i Gargarensi e i Teppisti dei Sogni. Madrina d’eccezione della manifestazione sarà Valeria Marini.

La festa d’addio, patrocinata dalla Regione Puglia e organizzata dalla Pro Loco di San Giovanni Rotondo, rappresenta non solo un tributo a una carriera straordinaria, ma anche un atto di fiducia nel futuro. Perché, come Ripoli ha insegnato, il folklore vive solo se continua a camminare sulle gambe di chi verrà dopo.

