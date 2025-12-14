Edizione n° 5915

BALLON D'ESSAI

OLINTO // Continuazione negata: la Cassazione chiude il caso Bonalumi
14 Dicembre 2025 - ore  23:30

CALEMBOUR

MANFREDONIA // Estorsioni, furti e armi: improcedibilità per la violenza privata e rinvio sulle pene
14 Dicembre 2025 - ore  23:50

Home // Cronaca // “Cavallo di ritorno” sulle auto: ricorsi inammissibili per genericità e motivi manifestamente infondati

FOGGIANI “Cavallo di ritorno” sulle auto: ricorsi inammissibili per genericità e motivi manifestamente infondati

Dagli atti emerge che al primo imputato sono stati attribuiti più capi, tra cui estorsioni consumate, ricettazione, estorsione tentata e furti aggravati.

FONTE IMAGE "GIUSTIZIA INSIEME"

CORTE DI CASSAZIONE - FONTE IMAGE "GIUSTIZIA INSIEME"

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
14 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Foggia. Con sentenza di recente pubblicazione, la Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi proposti da due imputati (Russo Domenico Mario nato a Foggia il 19/01/2000, Amorico Luigi nato a Foggia il 14/10/1997) condannati, in abbreviato, per una serie di reati collegati a furti/ricettazioni di autovetture e successive estorsioni con la tecnica del “cavallo di ritorno”. La sentenza di appello (Bari) aveva confermato la responsabilità, dopo una parziale riforma della pronuncia del GUP di Foggia.

Dagli atti emerge che al primo imputato sono stati attribuiti più capi, tra cui estorsioni consumate, ricettazione, estorsione tentata e furti aggravati. Il ricorso lamentava vizi motivazionali, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe trascurato specifiche censure già formulate e che, in alcune imputazioni, le intercettazioni non dimostrerebbero la sua partecipazione.

La Cassazione, però, reputa le doglianze assolutamente generiche. In particolare, rileva che su un capo di furto risulta intervenuta remissione di querela, con “non doversi procedere” per estinzione del reato, circostanza che – in assenza di deduzioni contrarie – fa venire meno anche l’interesse a coltivare la censura.

Quanto all’estorsione contestata in un altro capo, la Corte richiama il contenuto di intercettazioni che, secondo la motivazione di merito, indicherebbero il possesso dell’auto rubata e la veicolazione della richiesta di denaro per la restituzione. Anche il secondo imputato, condannato per estorsione e furti aggravati, aveva impostato il ricorso sul presunto contrasto tra la sua condanna e l’esito di un parallelo procedimento ordinario relativo a correi, chiedendo l’acquisizione di quella sentenza ai sensi dell’art. 238-bis c.p.p.

Ma la Cassazione ritiene i motivi generici o manifestamente infondati, ricordando che l’impugnazione non può limitarsi a una lettura alternativa delle risultanze, specie quando non si confronta in modo puntuale con la motivazione dell’appello. Esito: inammissibilità dei ricorsi e conseguenze economiche previste dalla legge (spese e, nei casi, versamento alla Cassa delle ammende), con consolidamento delle statuizioni di merito.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO