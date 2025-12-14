Una vittoria. Quella che doveva arrivare, senza “se” e senza “ma”. Un successo, maturato dopo un tempo supplementare, che profuma di grande maturità cestistica. L’Allianz Pazienza firma infatti il nono acuto stagionale, imponendosi per 91-89 contro la General Contractor Jesi, squadra fisica, ruvida, tutt’altro che scontata.

Il punteggio elevato e l’overtime certificano un confronto acceso, giocato a viso aperto da entrambe le formazioni e risolto soltanto negli ultimissimi secondi del tempo supplementare. Già nel corso dell’ultimo quarto la Cestistica aveva lasciato intendere di poter afferrare la vittoria, ritrovando energia e lucidità e mettendo alle corde Jesi, rimasta a secco per lunghi tratti nei primi cinque minuti della frazione conclusiva.

La General Contractor, però, ha saputo reagire, ritrovando ritmo e intensità nei minuti successivi e riportando in campo quella pressione finale che non manca mai, sostenuta dal pathos di un pubblico caloroso. Ne è scaturito così un finale ad altissima tensione, culminato in un tempo supplementare, esattamente come una settimana fa.

A differenza della trasferta di Fabriano, questa volta l’Allianz Pazienza non si lascia sfuggire l’occasione e stringe i denti fino in fondo, aggrappandosi a ogni risorsa del proprio roster. Uno sforzo autenticamente collettivo, in cui emergono le prove di Mobio, Bugatti, Gherardini, Ndoru e Bandini come principali terminali offensivi, senza mai perdere di vista ciò che davvero fa la differenza: il gruppo. Perché, al di là delle giocate più evidenti, sono quelle invisibili – la solidarietà difensiva, la disponibilità al sacrificio e la condivisione degli sforzi – a raccontare meglio di ogni statistica la vittoria della Cestistica.

I due punti conquistati diventano preziosi come l’oro, non tanto per una classifica che, lo ribadiamo con fermezza, non va mai guardata con eccesso di entusiasmo, quanto per il percorso di crescita costante che la squadra sta costruendo partita dopo partita. Ad ogni confronto, infatti, l’asticella dei Neri si alza un po’ di più: per gli uomini di coach Bernardi, per chi li segue e per le avversarie, che ormai sanno bene che affrontare questa Allianz Pazienza significa prepararsi a una prova di altissima intensità.

Che bella che sei, straordinaria Cestistica. Continua così. Avanti. Ancora. Sempre.

Dal parquet

Bernardi manda in campo Lucas, Bandini, Mobio, Bugatti e Gherardini, mentre coach Marcello Ghizzinardi risponde con Piccone, Maglietti, Toniato, Palsson e Di Pizzo.

Avvio di gara nel segno dei colori gialloneri: i primi quattro punti portano la firma di Matteo Gherardini, puntuale e concreto nel farsi trovare pronto nel cuore dell’area, e di un lucido Bandini, impeccabile dalla linea della carità con un 2/2 che inaugura il punteggio. Dall’altra parte, però, la General Contractor, pur alternando qualche possesso impreciso, trova con continuità la via del canestro, affidandosi alle iniziative di Maglietti e soprattutto al suo principale terminale offensivo, Palsson, abile a capitalizzare il gioco da tre punti con un efficace 2+1.

Gli ospiti approfittano con mestiere delle esitazioni difensive dei gialloneri che, complici due palloni persi con eccessiva superficialità, concedono campo e fiducia. La circolazione di palla avversaria diventa fluida e incisiva, e il parziale di 6-10 costringe coach Bernardi a fermare il gioco per richiamare i suoi all’ordine.

La Cestistica continua a faticare nel trovare ritmo e continuità, mentre gli ospiti proseguono con una pallacanestro semplice, ordinata e tremendamente produttiva. La schiacciata di Mobio e le successive due triple provano a scuotere ambiente e compagni, riportando energia e orgoglio giallonero. Il match cambia volto: Maglietti, dopo due falli tecnici, viene espulso e in un amen l’Allianz Pazienza torna in vantaggio sul 26-23.

Con l’espulsione del giocatore jesino il clima sul parquet si surriscalda sensibilmente e la partita si trasforma sempre più in una sfida di nervi, personalità e soluzioni tecniche. Arrigoni trova una tripla di capitale importanza per ristabilire l’equilibrio, ma Nicoli risponde prontamente ribaltando ancora una volta il parziale a favore degli ospiti.

La Cestistica non arretra di un passo: Gattel, ben innescato da Lucas, firma la sua prima conclusione pesante della serata, immediatamente imitato da Bruno. La formazione di Ghizzinardi sembra trovare maggiore continuità, ma San Severo resta pienamente in partita, pronta a rispondere colpo su colpo. Lo certificano la tripla di Mobio che vale il -1 e il nuovo sorpasso firmato da Gherardini, che costringe la panchina ospite al timeout.

Dopo minuti di equilibrio e tensione, è Jesi a chiudere la frazione con un leggero margine: all’intervallo lungo il punteggio è 48-52.

È capitan Bugatti ad aprire le danze di un terzo quarto di cruciale importanza per i Neri. Non solo per la necessità di ricucire lo strappo nel punteggio, ma anche perché Jesi si conferma formazione fisica, intensa, capace di mettere grande pressione su entrambi i lati del campo. Se la Cestistica vuole costruire le basi della vittoria, è proprio in questa frazione che deve alzare ritmo, entusiasmo e determinazione, registrando una fase difensiva fino a quel momento troppo permissiva.

Ancora una volta è Bugatti a suonare la carica, trascinando i compagni con la tripla del 55-55. Jesi risponde prontamente, ma trova sulla propria strada Paolo Bandini, che firma l’ennesimo pareggio di una gara vissuta sul filo dell’equilibrio. Gli ospiti mostrano grande solidità mentale, mantenendo alta la qualità delle esecuzioni. Ne nasce una fase di gioco vibrante, fatta di percentuali elevate e continui botta e risposta. Alla terza sirena il tabellone recita 71-70.

Sul 76-70 il “Falcone e Borsellino” si infiamma, e fa bene a farlo. È il momento in cui l’Allianz Pazienza mostra tutta la propria cifra tecnica e mentale: la schiacciata di Mobio è il manifesto del momento, così come i punti distribuiti da più soluzioni, la determinazione di Gherardini e le penetrazioni incisive di Bandini. In cinque minuti San Severo piazza un parziale che la porta sull’80-71, dando l’impressione di poter indirizzare definitivamente la gara.

Ma Jesi non molla. Gli ospiti restano aggrappati alla partita e riescono a rientrare fino al -2. È ancora Gherardini a togliere le castagne dal fuoco con un preziosissimo gioco da tre punti, ma Arrigoni firma il pareggio e la gara scivola verso un finale incandescente. Dopo una sequenza di emozioni, il tabellone segna 85-85: è di nuovo overtime.

Capitan Bugatti apre i cinque minuti supplementari, giocati tra alti e bassi, errori e colpi di classe, con l’equilibrio che resta sottilissimo. A cinque secondi dalla fine è Bandini a trovare il canestro del 91-89 che fa esplodere il palazzetto. Jesi disegna l’ultima azione, ma l’esito non è quello sperato.

Che partita. Che serata. Che cuore.

Al “Falcone e Borsellino” finisce Allianz Pazienza San Severo 91 – General Contractor Jesi 89.

In agenda

Mercoledì 17 dicembre, alle ore 20:30, l’Allianz Pazienza sarà impegnata nell’infrasettimanale sul parquet del Palasport di Cisterna di Latina, casa della Benacquista Assicurazioni Latina. Una trasferta tutt’altro che semplice, non solo per il valore dell’avversario, ma anche perché si gioca su uno dei campi più granitici del momento stagionale.

Foto: Antonio Giammetta

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo