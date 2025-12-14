È definitivo il rigetto del ricorso presentato da Olinto Bonalumi contro l’ordinanza del Tribunale di Foggia in materia di esecuzione penale.

Con ordinanza di recente pubblicazione, la Settima Sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, confermando il diniego del riconoscimento della continuazione tra reati commessi a distanza di quattordici anni.

Secondo la Suprema Corte, il Tribunale ha correttamente applicato i principi consolidati in materia: per il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare che, già al momento del primo reato, l’autore avesse programmato anche quelli successivi, quantomeno nelle linee generali. Nel caso di Bonalumi, tale presupposto manca del tutto.

Determinanti, per i giudici, sono risultati la rilevante distanza temporale tra i fatti, i diversi luoghi di commissione, le modalità esecutive non sovrapponibili e la non coincidenza dei concorrenti. Elementi che delineano, secondo la Cassazione, autonome risoluzioni criminose e una persistente volontà delinquenziale, incompatibile con l’applicazione di istituti di favore.

Le doglianze del ricorrente sono state ritenute generiche e finalizzate a sollecitare una rilettura alternativa delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità.

Oltre alla declaratoria di inammissibilità, Bonalumi è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Una decisione che ribadisce, ancora una volta, i confini stringenti del giudizio di Cassazione.