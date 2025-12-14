Edizione n° 5915

BALLON D'ESSAI

OLINTO // Continuazione negata: la Cassazione chiude il caso Bonalumi
14 Dicembre 2025 - ore  23:30

CALEMBOUR

MANFREDONIA // Estorsioni, furti e armi: improcedibilità per la violenza privata e rinvio sulle pene
14 Dicembre 2025 - ore  23:50

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Continuazione negata: la Cassazione chiude il caso Bonalumi

OLINTO Continuazione negata: la Cassazione chiude il caso Bonalumi

Secondo la Suprema Corte, il Tribunale ha correttamente applicato i principi consolidati in materia

Maxi-furto al caveau di Foggia, i giudici: “Bonalumi fu la mente del colpo”

Olinto Bonalumi - Fonte Immagine: romatoday.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
14 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

È definitivo il rigetto del ricorso presentato da Olinto Bonalumi contro l’ordinanza del Tribunale di Foggia in materia di esecuzione penale.

Con ordinanza di recente pubblicazione, la Settima Sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, confermando il diniego del riconoscimento della continuazione tra reati commessi a distanza di quattordici anni.

Secondo la Suprema Corte, il Tribunale ha correttamente applicato i principi consolidati in materia: per il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare che, già al momento del primo reato, l’autore avesse programmato anche quelli successivi, quantomeno nelle linee generali. Nel caso di Bonalumi, tale presupposto manca del tutto.

Determinanti, per i giudici, sono risultati la rilevante distanza temporale tra i fatti, i diversi luoghi di commissione, le modalità esecutive non sovrapponibili e la non coincidenza dei concorrenti. Elementi che delineano, secondo la Cassazione, autonome risoluzioni criminose e una persistente volontà delinquenziale, incompatibile con l’applicazione di istituti di favore.

Le doglianze del ricorrente sono state ritenute generiche e finalizzate a sollecitare una rilettura alternativa delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità.

Oltre alla declaratoria di inammissibilità, Bonalumi è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Una decisione che ribadisce, ancora una volta, i confini stringenti del giudizio di Cassazione.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La vita è preziosa solo perché ha una fine. Voi mortali non sapete quanto siete fortunati.” Rick Riordan

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO