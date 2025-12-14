Edizione n° 5915

BALLON D'ESSAI

OLINTO // Continuazione negata: la Cassazione chiude il caso Bonalumi
14 Dicembre 2025 - ore  23:30

CALEMBOUR

MANFREDONIA // Estorsioni, furti e armi: improcedibilità per la violenza privata e rinvio sulle pene
14 Dicembre 2025 - ore  23:50

Manfredonia // Cuore, memoria e vittoria: il Tucson Angel Manfredonia domina al Paladante

TUCSON ANGEL Cuore, memoria e vittoria: il Tucson Angel Manfredonia domina al Paladante

Il Paladante ha vissuto una serata di sport carica di emozioni autentiche, prima ancora che di pallacanestro

Cuore, memoria e vittoria: il Tucson Angel Manfredonia domina al Paladante

Cuore, memoria e vittoria: il Tucson Angel Manfredonia domina al Paladante

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Dicembre 2025
Manfredonia // Sport //

Il Paladante ha vissuto una serata di sport carica di emozioni autentiche, prima ancora che di pallacanestro. Ad aprire il match, infatti, un lungo e sentito momento di raccoglimento in memoria di Antonio Rivetto, dirigente stimato, amico sincero e uomo di sport, scomparso prematuramente. Un silenzio intenso, condiviso da entrambe le squadre, dal team arbitrale, dalla dirigenza e dal pubblico presente sugli spalti. Un tributo composto ma profondamente toccante, che ha dato un significato ancora più profondo alla partita: una vittoria dedicata anche a lui.

Sul parquet, la Tucson Angel Manfredonia ha poi trasformato l’emozione in energia positiva, imponendosi con autorità sulla Fortitudo Trani con il punteggio finale di 87-63, davanti al pubblico di casa.

L’avvio di gara è tutto di marca manfredoniana. I padroni di casa entrano in campo con grande intensità, piazzano subito un parziale di 10-0 e indirizzano il primo quarto sui binari giusti. Difesa aggressiva, ritmo alto e buona circolazione di palla permettono al Tucson di chiudere la prima frazione sul 22-13, mostrando carattere e determinazione.

Nel secondo periodo la Fortitudo Trani prova a reagire, affidandosi soprattutto all’estro offensivo di Lettini, che prova a trascinare i suoi. Gli ospiti riescono a ridurre lo svantaggio, ma Manfredonia non perde lucidità e continua a gestire il match, andando all’intervallo lungo avanti 44-38.

La vera svolta arriva però dopo la pausa. Nel terzo quarto il Tucson alza ulteriormente il ritmo, domina su entrambi i lati del campo e piazza un devastante break di 11-0 che spezza definitivamente l’equilibrio. La difesa diventa asfissiante, l’attacco fluido ed efficace, e il vantaggio si dilata fino al 67-50 alla terza sirena.

Nell’ultimo periodo i ragazzi di Manfredonia mostrano maturità e solidità, controllando il ritmo e respingendo ogni tentativo di rimonta degli ospiti. Il divario cresce fino al massimo vantaggio di +24, prima del definitivo 87-63 che fa esplodere il Paladante.

I numeri certificano la superiorità dei locali: 7 triple realizzate, grande intensità difensiva e un eccellente gioco di squadra, con tanti protagonisti a referto. Spiccano i 21 punti di Grasso, i 17 di Ciociola F., i 12 di Ciociola A. e Marzulli, oltre ai 10 di Stankowski.

Una vittoria netta, convincente e dal forte valore simbolico. Una serata in cui il basket si è intrecciato con il ricordo, il rispetto e il cuore. E al Paladante, questa volta, il risultato finale racconta molto più di una semplice partita.

REDAZIONE

