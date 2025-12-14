Degradazione e pericolo al Parco Giochi: l'allarme dei residenti dei Comparti CA di Manfredonia

Manfredonia, 14 dicembre 2025. I residenti dei Comparti Ca di Manfredonia lanciano un accorato appello all’Amministrazione comunale. Il cuore della loro segnalazione riguarda lo stato di degrado e il grave pericolo che incombe sul parco giochi del quartiere Ca1, un luogo che dovrebbe essere sinonimo di spensieratezza e sicurezza per i più piccoli.

La situazione è critica e documentata nei dettagli dai cittadini. Delle quattro altalene originariamente installate, ne è rimasta in funzione soltanto una. Ma è la giostrina a rappresentare il rischio maggiore e più immediato. Questa attrazione è ormai vistosamente inclinata, impedita nel suo movimento rotatorio naturale. Il suo malfunzionamento la trasforma in una trappola: quando i bambini si siedono, l’intera struttura si solleva da un lato per poi ricadere bruscamente sul lato opposto, una dinamica che ha già provocato il pericoloso schiacciamento del piede di un bambino.

Altro elemento di forte preoccupazione sono le passerelle degli scivoli. Una di esse presenta un ampio e pericoloso buco, mentre un’altra è tenuta in piedi da un rattoppo di fortuna: un sistema precario di fil di ferro arrugginito che sporge, esponendo i bambini al rischio di ferite. La desolazione è completata dalla giostra a molla, di cui è rimasta in piedi soltanto la triste molla nuda, testimonianza di un’incuria protratta nel tempo.

A rendere il parco inutilizzabile e insicuro al calar del sole è l’assenza totale di illuminazione. I residenti contano circa tredici lampioni nel parco, tutti completamente spenti. Una condizione che non solo impedisce l’utilizzo serale, ma favorisce anche atti di vandalismo e peggiora il senso di insicurezza generale.

I cittadini invitano l’Amministrazione comunale a non ignorare questa situazione. L’urgenza è quella di prevedere interventi rapidi e risolutivi, che non si limitino a palliativi, ma garantiscano il ripristino completo della funzionalità e della sicurezza dei giochi, oltre al ripristino dell’illuminazione pubblica. I bambini dei Comparti Ca meritano un luogo di gioco dignitoso e, soprattutto, sicuro.”